Вирішив підігріти інтерес, – Тарас Цимбалюк розповів правду про стосунки з учасницею "Холостяка"

Український актор Тарас Цимбалюк висловився про стосунки з колегою Вікторією Варлей, яка взяла участь в "Холостяку-12". Він поділився, які насправді взаємини пов'язують його з акторкою.

Коментарі українського актора Тараса Цимбалюка щодо стосунків з учасницею "Холостяка-12" були неоднозначними. Тож днями він розповів, що в нього було з Вікторією Варлей насправді.

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Тарас Цимбалюк про стосунки з Вікторією

Актор поділився, що й справді мав роман з Вікторією близько двох років. Але це було досить давно – тепер колеги добре товаришують.

Ми товаришуємо добре. Ми зустрічалися з 2015 року до 2017. Давненько. І відтоді ми просто товариші й ми просто пожартували одне з одним, залишивши коменти під її фотографією. Народ, звісно, сприймає це все трошки гостро. Так, в нас були стосунки. Але це було дуже давно. У Віки давно свої стосунки, в мене свої,

– зазначив Тарас Цимбалюк.

Свої слова про те, що Віка начебто вилетить з проєкту у третьому ефірі, Тарас назвав "приколом". "Я просто вирішив таким чином підтримати активність своєї подруги й підтримати її в проєкті, який зараз в ефірі. Я знав, що вона не вилетить після третього ефіру. Я просто таким чином вирішив підігріти інтерес до її участі й насторожити трохи публіку. Це був прикол звісно. Якби я знав, що вона вилетить після третього ефіру, я б цього не писав".

Що вони казали один про одного раніше

Після того, як Вікторія засвітилась на шоу "Холостяк", її фото прокоментував Тарас Цимбалюк. Він жартівливо написав, що Віка начебто набрехала про їхні стосунки, та додав: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі".

Згодом акторка розповіла, що вважає себе й Тараса окремими особистостями. Вона поділилась, що любить його як друга.