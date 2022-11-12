Коментарі українського актора Тараса Цимбалюка щодо стосунків з учасницею "Холостяка-12" були неоднозначними. Тож днями він розповів, що в нього було з Вікторією Варлей насправді.
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Тарас Цимбалюк про стосунки з Вікторією
Актор поділився, що й справді мав роман з Вікторією близько двох років. Але це було досить давно – тепер колеги добре товаришують.
Ми товаришуємо добре. Ми зустрічалися з 2015 року до 2017. Давненько. І відтоді ми просто товариші й ми просто пожартували одне з одним, залишивши коменти під її фотографією. Народ, звісно, сприймає це все трошки гостро. Так, в нас були стосунки. Але це було дуже давно. У Віки давно свої стосунки, в мене свої,
– зазначив Тарас Цимбалюк.
Свої слова про те, що Віка начебто вилетить з проєкту у третьому ефірі, Тарас назвав "приколом". "Я просто вирішив таким чином підтримати активність своєї подруги й підтримати її в проєкті, який зараз в ефірі. Я знав, що вона не вилетить після третього ефіру. Я просто таким чином вирішив підігріти інтерес до її участі й насторожити трохи публіку. Це був прикол звісно. Якби я знав, що вона вилетить після третього ефіру, я б цього не писав".
Що вони казали один про одного раніше
- Після того, як Вікторія засвітилась на шоу "Холостяк", її фото прокоментував Тарас Цимбалюк. Він жартівливо написав, що Віка начебто набрехала про їхні стосунки, та додав: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі".
- Згодом акторка розповіла, що вважає себе й Тараса окремими особистостями. Вона поділилась, що любить його як друга.