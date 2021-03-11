Холостяк 11 сезон: як Михайло Заливако поділив дівчат у 2 будинки

11 березня 2021 , 09:45
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Джерело:

СТБ

5 березня відбулася прем'єра 11 сезону проєкту "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако вирішив змінити правила шоу та залишив усіх дівчат. Вони будуть жити у двох різних будинках. Як "Холостяк" поділив учасниць – читайте далі.

Під час першої вечірки Михайло не зміг відпустити додому жодну дівчину. Він прагне ближче познайомитися з кожною та не помилитися з першим враженням. "Холостяк" поділив учасниць і вони житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.

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2 будинки на "Холостяку"

Після довгоочікуваного знайомства з Михайлом дівчата відправлялися в зал, де мали сісти на диван однієї з категорій: "чесна", "розумна", "красива" або "авантюрна". Деякі з учасниць 11 сезону отримували троянду та відправлялися в будинок, навіть не дійшовши до залу.

Також Заливако вручав троянди під час індивідуального спілкування. Дівчата не поверталися на вечірку, а одразу їхали в будинок. Учасниці, які перебували на вечірці були впевнені, що "Холостяк" попрощався з суперницями назавжди. Жодна з них ще не здогадується, що Михайлов вирішив дати перепустку у наступний етап усім дівчатам.

29 учасниць житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.

Цікаво Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу

Будинок біля озера:

  • Юлія (контент-менеджерка, СММ-менеджерка, графічна дизайнерка);
  • Катерина (власниця туристичної агенції);
  • Юля (керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії);
  • Вікторія (менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week);
  • Дана (співачка, солістка гурту SELFY);
  • Уляна (засновниця студії краси, майстриня татуажу);
  • Єлизавета (повітряна гімнастка);
  • Хана (безробітна);
  • Олександра (стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель);
  • Розалі (співачка в шоу, модель);
  • Ксенія (персональна тренерка, тренерка групових напрямків);
  • Христина (стилістка, модель);
  • Алла (організаторка заходів);
  • Анна (студентка);
  • Джессіка (власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу).

Будинок в лісі:

  • Анна (турагент);
  • Олена (безробітна);
  • Аня (веброзробниця, вебдизайнерка);
  • Ольга (студентка);
  • Юля (помічник керівника виставкової компанії);
  • Лола (тимчасова безробітна);
  • Надін (блогерка, власниця маркетингової компанії);
  • Валентина (у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює);
  • Валентина (приватна підприємиця);
  • Анастасія (порноакторка);
  • Ольга (художниця, модель);
  • Дарія (фітнес-тренерка);
  • Тетяна (дизайнерка інтер'єрів);
  • Аліса (бізнес-леді).