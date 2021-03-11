Холостяк 11 сезон: як Михайло Заливако поділив дівчат у 2 будинки

Джерело:СТБ
5 березня відбулася прем'єра 11 сезону проєкту "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако вирішив змінити правила шоу та залишив усіх дівчат. Вони будуть жити у двох різних будинках. Як "Холостяк" поділив учасниць – читайте далі.
Під час першої вечірки Михайло не зміг відпустити додому жодну дівчину. Він прагне ближче познайомитися з кожною та не помилитися з першим враженням. "Холостяк" поділив учасниць і вони житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.
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Після довгоочікуваного знайомства з Михайлом дівчата відправлялися в зал, де мали сісти на диван однієї з категорій: "чесна", "розумна", "красива" або "авантюрна". Деякі з учасниць 11 сезону отримували троянду та відправлялися в будинок, навіть не дійшовши до залу.
Також Заливако вручав троянди під час індивідуального спілкування. Дівчата не поверталися на вечірку, а одразу їхали в будинок. Учасниці, які перебували на вечірці були впевнені, що "Холостяк" попрощався з суперницями назавжди. Жодна з них ще не здогадується, що Михайлов вирішив дати перепустку у наступний етап усім дівчатам.
29 учасниць житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.
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