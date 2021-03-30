Холостяк 11 сезон: музика 4 випуску

Вже місяць 11 сезон романтичного проєкту "Холостяк" вражає глядачів емоційними побаченнями та боротьбою дівчат за серце Михайла Заливаки. Особливої атмосфери зустрічам "Холостяка" з учасницями додає музичний супровід. Які композиції лунали в 4 випуску реаліті-шоу – читайте далі.
Щоп'ятниці "Холостяк" підкорює мільйони сердець українських прихильників. Глядачі з нетерпінням очікують новий випуск, щоб не лише дізнатися, як Михайло продовжує будувати стосунки з красунями, а й насолодитися величезною кількістю неймовірних, зворушливих треків.
До теми Холостяк 11 сезон 4 випуск: подорож епохами, розкішний віденський бал та поцілунки
Пісні з 4 випуску "Холостяка"
Побачення з Лізою в торговому центрі
- MSCMKRS feat. Quinten Coblentz – Never Running;
- Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron – Give It All Оr Nothing;
- Oliver Holmes – Damn Hot;
- Redah & Dominique Marie Vellutato – Only You;
- Ghostrida – Num & Numma;
- Lynden Arden – See You Soon;
- Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;
- Trina Smith & Rob Late – Call Оn Me.
Важливо Холостяк 11 сезон 4 випуск: хто з дівчат залишив шоу
Групове побачення з Джессікою та Розалі в підпільному барі
- Ships & Sleazy M – Lay By;
- Chucho Merchan – Nickle & Dime;
- Raphael Lake – Big Boy;
- Anders Johan Greger Lewen – Benny's Zoot Suit;
- Thomas Cooper & John Rowcroft – Hotter Nights;
- Geoffrey Gascoyne – Jazz Stream;
- Taylor Smith – Flesh;
- Everybody Loves An Outlaw – I See Red;
- The Diamond Ramblers – Firehouse Rag;
- Bilro & Barbosa – Agarb.
Онлайн-побачення з Анною Богдан
- Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef – Could Be Your Everything;
- Caitlyn Ray – I Got Me;
- Brice Davoli & Valerie Deniz – Stay With Me.