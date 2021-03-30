Холостяк 11 сезон: музика 4 випуску

Читать новость на русском

Джерело:

СТБ

Вже місяць 11 сезон романтичного проєкту "Холостяк" вражає глядачів емоційними побаченнями та боротьбою дівчат за серце Михайла Заливаки. Особливої атмосфери зустрічам "Холостяка" з учасницями додає музичний супровід. Які композиції лунали в 4 випуску реаліті-шоу – читайте далі.

Щоп'ятниці "Холостяк" підкорює мільйони сердець українських прихильників. Глядачі з нетерпінням очікують новий випуск, щоб не лише дізнатися, як Михайло продовжує будувати стосунки з красунями, а й насолодитися величезною кількістю неймовірних, зворушливих треків.

До теми Холостяк 11 сезон 4 випуск: подорож епохами, розкішний віденський бал та поцілунки

Пісні з 4 випуску "Холостяка"

Побачення з Лізою в торговому центрі

  • MSCMKRS feat. Quinten Coblentz – Never Running;
  • Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron – Give It All Оr Nothing;
  • Oliver Holmes – Damn Hot;
  • Redah & Dominique Marie Vellutato – Only You;
  • Ghostrida – Num & Numma;
  • Lynden Arden – See You Soon;
  • Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;
  • Trina Smith & Rob Late – Call Оn Me.

Важливо Холостяк 11 сезон 4 випуск: хто з дівчат залишив шоу

Групове побачення з Джессікою та Розалі в підпільному барі

  • Ships & Sleazy M – Lay By;
  • Chucho Merchan – Nickle & Dime;
  • Raphael Lake – Big Boy;
  • Anders Johan Greger Lewen – Benny's Zoot Suit;
  • Thomas Cooper & John Rowcroft – Hotter Nights;
  • Geoffrey Gascoyne – Jazz Stream;
  • Taylor Smith – Flesh;
  • Everybody Loves An Outlaw – I See Red;
  • The Diamond Ramblers – Firehouse Rag;
  • Bilro & Barbosa – Agarb.

Онлайн-побачення з Анною Богдан

  • Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef – Could Be Your Everything;
  • Caitlyn Ray – I Got Me;
  • Brice Davoli & Valerie Deniz – Stay With Me.