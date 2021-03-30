Холостяк 11 сезон: музика 4 випуску

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Вже місяць 11 сезон романтичного проєкту "Холостяк" вражає глядачів емоційними побаченнями та боротьбою дівчат за серце Михайла Заливаки. Особливої атмосфери зустрічам "Холостяка" з учасницями додає музичний супровід. Які композиції лунали в 4 випуску реаліті-шоу – читайте далі.