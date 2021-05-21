Холостяк 11 сезон: хто переможе у фіналі романтичного шоу – опитування

11 сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк" вже наблизився до фіналу. Ввечері 21 травня глядачі дізнаються, кому вдалося підкорити серце харківського бізнесмена Михайла Заливаки – харизматичній Розалі, пристрасній Юлії "Зайці" чи сміливій Анні Богдан.

Головним героєм 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" став бізнесмен з Харкова Михайло Заливако. Чоловік побудував бізнес, однак віднайти ту дівчину, з якої розділить життя, так і не зміг. Михайло вирішив взяти участь в проєкті, бо вірить, що тут зможе по-справжньому покохати й це буде взаємно.

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Ще з першого випуску чоловік дивував неординарними рішеннями. На вечірці-знайомстві він не відпустив додому жодну дівчину. Таким чином 29 красунь мали можливість ближче познайомитися з Заливакою та побудувати стосунки з ним. Однак дійти до фіналу вдалося лише трьом.

Михайло вирішив, що у фінальному випуску хоче провести незабутні дні зі співачкою та моделлю Розалі, а також турагенткою Анною Богдан. Проте й тут не обійшлося без неочікуваних рішень. На етапі знайомтсва з мамою "Холостяка" повернулася контент-менеджерка Юлія "Зайка", яка заявила, що кохає його та хоче виправити все. Нагадаємо, раніше Заливако попрощався з дівчиною, оскільки не відчував взаємності з її боку. Коли Юлія повернулася, він дав їй ще один шанс та вручив троянду.

Таким чином в 11 сезоні вперше за історію проєкту за серце головного героя "Холостяка" боротимуться три красуні. На Вашу думку, з ким із ним Михайло захоче будувати стосунки поза камерами?



Фіналістки 11 сезону "Холостяка" / Фото з інстаграму шоу "Холостяк"