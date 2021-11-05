Оскільки зараз Злата шукає кохання на очах у всієї країни, то до неї прикута особлива увага публіки. Артистка позувала на камеру, демонструючи вроду.

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Новий look Злати Огнєвіч

"Холостячка" одягнула стильну сорочку кольору хакі. Оскільки дівчина зображена не в повний зріст, то не видно, з яким низом поєднала такий верх.

Особливу увагу приділила зачісці та макіяжу. Злата зробила укладку з мокрим ефектом. На губи вона нанесла помаду насиченого малинового кольору, а очі підкреслила коричневими тінями. Макіяж ефектно довершив бездоганний контуринг. А вуха зірки прикрасили сережки у вигляді сердець.

У дописі Огнєвіч поділилася думками щодо того, хто така справжня жінка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Хто вона – справжня жінка? Насамперед та, хто усвідомлює свої потреби, бажання. Вона точно знає кордони своєї території та готова заявляти про них усім, хто хотітиме порушити.

Справжня жінка – це незручна, зухвала, зі своїми поглядами та розбіжностями. І водночас вона прагне балансу, врівноважуючи всі свої сторони для якісного та повноцінного життя. Саме для життя, а не існування задля постійних компромісів.

Така жінка не втягується в ігри: жертва, агресор, рятівник і так до нескінченності. Тому що зберігає рівновагу та гідність. Це цінно.

Егоїзм – так. Якщо не бути беззастережно відданою собі, можна стати беззастережно відданою іншій людині, припинивши розвиватися. Бути відданою собі означає ставити на перше місце свої бажання, плани, розваги, роботу, заняття, а вже після всього задовольняти потреби інших.

Який шлях мені знадобилося пройти, щоб розпочати подібну роботу над собою, зрозуміти, наскільки це важливо, я розповім в іншому пості. І повірте, він вас шокує, як і події, які я в ньому опишу.