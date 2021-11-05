Поскольку сейчас Злата ищет любовь на глазах у всей страны, то к ней приковано особое внимание публики. Артистка позировала на камеру, демонстрируя красоту.

Читайте также Злата Огневич вакцинировался от коронавируса и ответила всем хейтерам

Новый look Златы Огневич

"Холостячка" надела стильную рубашку цвета хаки. Поскольку девушка изображена не в полный рост, то не видно, с каким низом соединила такой верх.

Особое внимание уделила прическе и макияжу. Злата сделала укладку с мокрым эффектом. На губы она нанесла помаду насыщенного малинового цвета, а глаза подчеркнула коричневыми тенями. Макияж эффектно довершил безупречный контуринг. А уши звезды украсили серьги в виде сердец.

В заметке Огневич поделилась мыслями относительно того, кто такая настоящая женщина.



Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Златы Огневич:

Кто она – настоящая женщина? Прежде всего та, кто осознает свои потребности, желания. Она точно знает границы своей территории и готова заявлять о них всем, кто будет хотеть нарушить.

Настоящая женщина – это неловкая, дерзкая, со своими взглядами и разногласиями. И одновременно она стремится к балансу, уравновешивая все свои стороны для качественной и полноценной жизни. Именно для жизни, а не существования ради постоянных компромиссов.

Такая женщина не втягивается в игры: жертва, агрессор, спаситель и так до бесконечности. Потому что сохраняет равновесие и достоинство. Это ценно.

Эгоизм – да. Если не быть безоговорочно преданной себе, можно стать безоговорочно преданным другому человеку, прекратив развиваться. Быть преданной себе означает ставить на первое место свои желания, планы, развлечения, работу, занятия, а уже после всего удовлетворять потребности других.

Какой путь мне пришлось пройти, чтобы начать подобную работу над собой, понять, насколько это важно, я расскажу в другом посте. И поверьте, он вас шокирует, как и события, которые я в нем опишу.