Виконавиця зазначила, що на її сторінку в інстаграмі підписалося багато нових людей, тому вона вирішила розповісти їм про себе. Злата оприлюднила декілька знімків, а в дописі поділилася найцікавішим з життя.

Читайте також Злата Огнєвіч зізналася, коли вирушить у мандрівку з коханим

Осінній образ Злати Огнєвіч

Співачка позувала на камеру в красивому кардигані кольору хакі з жовтими та бежевими вставками. Вбрання мало широкі рукави, оригінальні краї з нитками. Злата зав'язала такий кардиган на талії. Також одягнула чорні колготки з принтом у горошок.

Серед аксесуарів стильний look довершили масивні золотисті сережки. Волосся артистка зібрала у хвіст ззаду. Очі підкреслила з допомогою чорного олівця, а губи нафарбувала коричневою помадою.



Осінній look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Осінній look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Осінній look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Осінній look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Злати Огнєвіч:

А знайоммося?

Бачу, що тут багато новеньких і тих, для кого проєкт "Холостячка" відкрив мене з нового боку. Та що там казати – з багатьох нових боків.

Я Злата Огнєвіч – українська співачка, композиторка, інфлюенсер.

У наш час дуже важливо просувати свій бренд і розповідати про нього без зайвої скромності. Тільки нещодавно я почала навчатися цього і все ще в процесі. Процес подобається.

Люблю бути першою, а саме:

Я стала першою українською артисткою, яку занести у віртуальний музей Євробачення за фантастичний номер з участю справжнього велетня – Ігоря Вовковинського, у Швеції.

Я стала першою українською співачкою, яка заспівала в дуеті зі світовою легендою Андреа Бочеллі під час його концерту на НСК "Олімпійський" в Києві, у 2017 році. Його команда серед інших заявок від українських співачок особисто вибрала мене. Перемовити тривали понад 2 місяці.

Ця перемога найбільш бентежна, непроста, довгоочікувана, добута потом і кров'ю! Я – перша українська артистка, яка перемогла в гіпершоу "Маска". Це унікальне шоу світового формату, яке б'є рейтинги в кожній країні. Вже понад 43 країни побачили його і кількість лише зростає. Так само як і плагіат на нього.

Найкраще літо в моєму житті. Я стала першою українською співачкою, яка взяла участь в реаліті-шоу "Холостячка". Найкраще зі всіх почуттів, які траплялися зі мною. А далі – більше!

Було ще багато перемог і таких успіхів, про які знаю лише я. Бо я знаю їм ціну.

Я пишаюся собою та ціную кожен момент в гармонії зі своїми емоціями. Я навчилася хвалити себе й мотивувати навіть за найменші досягнення. Тому що це – важливо.

Цінуйте себе. Шукайте себе справжніх. Знайдете – любіть та розвивайтеся! Дякую всім, хто зараз зі мною.