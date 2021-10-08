Исполнительница отметила, что на ее страницу в инстаграме подписалось много новых людей, поэтому она решила рассказать им о себе. Злата обнародовала несколько снимков, а в заметке поделилась интересным из жизни.

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Осенний образ Златы Огневич

Певица позировала на камеру в красивом кардигане цвета хаки с желтыми и бежевыми вставками. Наряд был с широкими рукавами, оригинальными краями с нитками. Злата завязала такой кардиган на талии. Также надела черные колготки с принтом в горошек.

Среди аксессуаров стильный look завершили массивные золотистые сережки. Волосы артистка собрала в хвост сзади. Глаза подчеркнула с помощью черного карандаша, а губы накрасила коричневой помадой.



Осенний look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы



Осенний look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы



Осенний look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы



Осенний look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Златы Огневич:

А знакомимся?

Вижу, что здесь много новеньких и тех, для кого проект "Холостячка" открыл меня с новой стороны. Да что там говорить – со многих новых сторон.

Я Злата Огневич – украинская певица, композитор, инфлюенсер.

В наше время очень важно продвигать свой бренд и рассказывать о нем без лишней скромности. Только недавно я начала учиться этому и все еще в процессе. Процесс нравится.

Люблю быть первой, а именно:

Я стала первой украинской артисткой, которую занесли в виртуальный музей Евровидения за фантастический номер с участием настоящего великана – Игоря Вовковинского, в Швеции.

Я стала первой украинской певицей, которая спела в дуэте с мировой легендой Андреа Бочелли во время его концерта на НСК "Олимпийский" в Киеве, в 2017 году. Его команда среди других заявок от украинских певиц лично выбрала меня. Переговоры продолжались больше 2 месяцев.

Эта победа самая волнующая, непростая, долгожданная, добытая потом и кровью! Я – первая украинская артистка, которая победила в гипершоу "Маска". Это уникальное шоу мирового формата, которое бьет рейтинги в каждой стране. Уже больше 43 стран увидели его и количество только растет. Так же как и плагиат на него.

Лучшее лето в моей жизни. Я стала первой украинской певицей, которая приняла участие в реалити-шоу "Холостячка". Лучшее из всех чувств, которые случались со мной. А дальше – больше!

Было еще много побед и таких успехов, о которых знаю только я. Я знаю им цену.

Я горжусь собой и ценю каждый момент в гармонии со своими эмоциями. Я научилась хвалить себя и мотивировать даже за малейшие достижения. Потому что это – важно.

Цените себя. Ищите себя настоящих. Найдете – любите и развивайтесь! Спасибо всем, кто сейчас со мной.