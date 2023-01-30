Дуже хотіла, – Jerry Heil відповіла, чи готова взяти участь у шоу "Холостячка"

Українська співачка Jerry Heil після невдалих побачень зізналась, що проєкти "Холостяк" та "Холостячка" цікаві для неї. Тому вона не проти спробувати взяти у них участь.

Відома українська співачка Jerry Heil днями розповіла про особисте життя й зізналась, що досі незаймана. Під час навчання у США побачення з іноземцями зірці теж не сподобалися, тож вона висловилась про участь у шоу "Холостяк" та "Холостячка".

Читайте також У вир з головою не кидаюся, – учасниця "Холостяка" зізналась, що до неї залицявся Слава Дьомін

Jerry Heil про участь у романтичному реаліті

Виконавиця зізналась, що й справді не проти взяти участь у проєкті. Її, зокрема, зацікавив останній сезон "Холостяка". Тож Яна цілком може претендувати на роль героїні 3 сезону "Холостячки".

Я дуже хотіла насправді взяти участь. Я останній сезон з усіма дивлюсь, мені цікаво,

– зізналась Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки

, що ще 2 роки тому Jerry Heil не цікавилась

Хто ще претендує на звання "Холостячки-3"

цим проєктом та участю в ньому. Співачка казала, що не підходить під його стандарти. "Це була б перша незаймана холостячка-сироїдка, яка молиться перед їжею та відмовляється від побачень, бо в неї релізи. А уявляєте, якби я вкінці ще заміж вийшла?" – писала Яна.

Уже кілька років титул холостячки приписують ведучій Лесі Нікітюк, але вона настирливо відмовляється. Нещодавно Григорій Решетник показував фото з виконавцем Shumei та Лесею, натякнувши, що знайшов нових героїв реаліті-шоу.

Цікаво, що Леся Нікітюк заявляла, що й справді проєкт "Холостячка" з нею у головній ролі буде, до того ж зовсім скоро. Але не зрозуміло, чи сказала зірка правду, чи пожартувала, чи, можливо, стане новою ведучою шоу замість Решетника.