Також дівчина прокоментувала ймовірну участь в проєкті "Холостячка". Такий допис неабияк зацікавив 174-тисячну аудиторію її підписників.
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Jerry Heil про участь в "Холостяку"
Дівчина зазначила, що для такого шоу вона занадто екстравагантна. Jerry Heil нестандартно одягається, її пісні мають оригінальні рими.
З пофігістичним ставленням до життя, слізних коментарів, наприклад: "Чому не я стала улюбленицею пана султана?", від мене доведеться довго чекати,
– написала в дописі Jerry Heil.
Виконавиця висловилася й про участь в "Холостячці". Jerry Heil наголосила, що таке шоу було б лише для того, щоб потішити країну.
"Це була б перша незаймана холостячка-сироїдка, яка молиться перед їжею та відмовляється від побачень, бо в неї релізи. А уявляєте, якби я вкінці ще заміж вийшла?", – поділилася думками Jerry Heil.
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Реакція мережі
Прихильників зірки зацікавила така публікація. Багато чоловіків зазначають, що мріють стати учасниками "Холостячки", якщо там буде Jerry Heil. А дівчата з радістю дивитимуться романтичне реаліті з виконавицею.
- "Я хочу бути одним з учасників цього шоу!"
- "Я почала б дивитися "Холостячку" лише заради тебе!"
- "За таку "Холостячку" варто було б позмагатися!"
- "Це єдиний "Холостяк", який я б дивилася!"
- "Іди на шоу! Точніше, ти туди підеш, це не обговорюється!"