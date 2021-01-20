Звездная пара "Холостячки" Александр Эллерт и Ксения Мишина уже несколько месяцев живут вместе. Однако совместными фото влюбленные радуют поклонников крайне редко. Зато избранник актрисы показал, как они с любимой выглядели в детстве. Архивные фото очаровали сеть.

После финала "Холостячки" Ксения Мишина и Александр Эллерт длительное время скрывали отношения. Похоже, пара так привыкла держать романтические чувства подальше от камер и посторонних глаз, что до сих пор нечасто делится общими фотографиями в сети. На днях избранник "Холостячки" опубликовал в инстаграме милый коллаж, показав как любимая и он сам выглядели в детстве.

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Детские фото Александра Эллерта и Ксении Мишиной

Комик обнародовал перед 373-тысячной аудиторией фото Ксении Мишиной, на котором она предстала еще крохой в детском саду. Актриса одета в голубое платье с белыми кружевными вставками, высокие белые носки и черные туфли. Белокурые волосы девочки собрали в высокий хвост, а прическу украсили бантом. Перед камерой будущая актриса позировала сидя на стуле на фоне цветов и с телефонной трубкой в руках.

В то же время Александр Эллерт похвастался снимком, на котором красовался в широких темно-зеленых брюках, белой рубашке и коричневых ботинках. Стоит отметить, что в детстве он имел значительно длиннее волосы, чем сейчас, поэтому выглядел забавно.

"Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты", – написал юморист, процитировав бывшую первую леди США Элеонору Рузвельт.

Добавим, что коллаж Александр Эллерт дополнил "свежими" черно-белыми фотографиями. Поэтому зрители "Холостячки" и поклонники их союза смогли оценить, как изменились Эллерт и Ксения Мишина. "Были прекрасны, а стали еще прекраснее", – пишут пользователи в фан-аккаунтах.



Александр Эллерт и Ксения Мишина в детстве / Фото Instagram / @ellert_a