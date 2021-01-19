Даже после хэппи-энда "Холостячки" внимание публики к участникам не утихает. Полуфиналист проекта Андрей Рыбак рассказал о реальных отношениях друга Александра Эллерта с Ксенией Мишиной. Он признался, что ради любви мужчина идет на уступки.

Несмотря на то, что отношения Ксении Мишиной с победителем "Холостячки" Александром Эллертом сложились идеально, участники реалити-шоу продолжают рассказывать о чувствах к главной героини в многочисленных интервью. Один из самых скандальных участников Андрей Рыбак пообщался с журналисткой Анной Олицкой на тему проекта. Для программы "Досвидания" радиоведущий рассказал, как изменился его друг рядом с актрисой.

К теме "Холостячка" Андрей Рыбак рассказал правду об отношениях Эллерта и Мишиной

Андрей Рыбак о чувствах Александра Эллерта к Ксении Мишиной

Юморист признается, что даже на проекте "Холостячка" у них с другом и коллегой не было ни конкуренции, ни зависти, ни ревности. Поэтому Андрей Рыбак был рад, что Ксения Мишина решила строить отношения именно с Александром Эллертом. Если победа в шоу не повлияла на дружбу Рыбака и Эллерта, то существенно изменила последнего.

Мужчина не скрывает, что ради любимой друг готов меняться и идти на уступки. Похоже, Андрей Рыбак намекает на то, что Эллерт отказался от алкоголя и мяса из-за убеждений Ксении Мишиной и даже начал заниматься йогой. Радиоведущий отметил, что такая модель поведения не для него.

Ксюша более требовательна, но видно, что сейчас Саша чаще идет на уступки, чем он делал это раньше. Думаю, из-за любви. Саша выбрал ту модель поведения, которая ему удобна. Я бы, наверное, так не делал. Поэтому выбор, в итоге, правильный,

– поделился Андрей Рыбак.

Он уверен, что чувство Ксении Мишиной и Александра Эллерта друг к другу не угаснут еще долго. По мнению Рыбака, влюбленные могут остаться вместе навсегда.

"Дай Бог, чтобы жили счастливо. Я им написал: "Детишек, как на небе звезд". Я думаю, что этот союз вполне может просуществовать всю жизнь, если они все сделают правильно", – подчеркнул участник "Холостячки".



Андрей Рыбак с Александром Эллертом и Ксенией Мишиной / Фото с инстаграма