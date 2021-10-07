"Холостячка" каждую неделю проводит время с мужчинами, Каждый из которых старается показать себя как можно лучше. И не всем удается найти со Златой общий язык, поэтому с некоторыми участниками она прощается.

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4 выпуск "Холостячки"

На четвертой неделе мужчины продемонстрируют свои таланты. Огневич стремится, чтобы участники были искренними, однако это делают не все.

"Ты пытаешься быть слишком идеальным, а я хочу увидеть тебя настоящего", – скажет Злата одному из мужчин.

Одному из участников удастся удивить "Холостячку" больше всех: "Он меня просто поразил. Летал, как суператлет".

А один мужчина по-настоящему разочаровал ее: "Он вел себя, как машина, а мне хотелось рядом почувствовать мужчину".

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