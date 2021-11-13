"Холостячка" 2 сезон 9 випуск: знайомство з колишньою учасника і казкове побачення у Львові

На 9 тижні проєкту "Холостячка" врешті решт познайомилась з реальним життям претендентів на своє серце. Злата Огнєвіч побачила, де працюють, як живуть та чим розважаються чоловіки, з якими вона може побудувати серйозні стосунки. Як співачка сприйняла буденність учасників, дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Після двох тижнів спільного життя в Одесі "Холостячка" разом з чотирма учасниками повернулась до Києва. Троє з них – Андрій Задворний, Макс Тарапата, Андрій Хвєткєвіч – живуть у столиці, тоді як на побачення з Дмитром Шевченком Злата Огнєвіч поїхала у Львів. Якими були ці зустрічі, розкриваємо нижче.

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День з Андрієм Задворним

Злату Огнєвіч Андрій зустрів біля свого цеху, де виробляють дерев'яні іграшки. Чоловік запропонував виготовити пазл про їхню love story. Він обрав фото першого поцілунку з "Холостячкою", який стався на Кіпрі.

Злата Огнєвіч на побаченні з Андрієм Задворним / Фото СТБ

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Далі пара відправилась в офіс, де Андрій проводить значно більше часу. Там співачка познайомилась з донькою учасника Кірою та ексдружиною Аліною. Він залишив жінок сам на сам, поставивши Злату в незручне становище. Однак її ніяковість переросла в дикий інтерес. Від колишньої бізнесмена вона дізналась багато цікавого:

Аліна запевнила, що Кіра дуже комунікабельна, тому вони зі Златою легко знайдуть спільну мову;

вона розповіла, що ініціатором розлучення був Андрій, а вона не стала його тримати, адже закоханість швидко минула;

після розриву жінка знайшла своє кохання та завагітніла вдруге;

ексчоловіка вона схарактеризувала як вірного, надійного і цікавого.

"Холостячка" швидко подружилась з Кірою, підкупивши її подарунком – скейтом і косметикою. Утрьох вони весело провели час.

Вона дуже легко пішла зі мною на контакт. Мені від цього стало дуже тепло,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч з Андрієм Задворним і Кірою / Фото СТБ

Злата Огнєвіч з Андрієм Задворним і Кірою / Фото СТБ

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Після знайомства з донькою Андрія пара відправилася в його холостяцьку квартиру з видом на Дніпро. Чоловік підготував Златі сюрприз – написав свою першу пісню, яку виконав під гітару. Це вчинок розчулив "Холостячку", адже такі старання Андрія свідчать про його сильні почуття.

За вечерею чоловік зізнався, що через проблеми в бізнесі йому довелось продати авто мрії марки Land Rover. Злата Огнєвіч дізналась, що Андрій не дріб'язковий, адже в скрутний час залишив колишній дівчині спільну справу.

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День з Максом Тарапатою

Учасник запросив "Холостячку" на дачу, котру йому залишив дідусь. Саме на її місці він мріє побудувати великий будинок, який сподівається розділити зі Златою. Так, Макс запропонував дівчині спроєктувати їхню майбутню оселю. Він показав, як виглядатимуть кімнати.

Уже готовий план довелось підкоригувати – знайти місце для рояля, додати кімнату для розваг. Співачка була натхненна цим процесом.

Я дуже приємно здивована, це фантастика. Ніколи раніше я не була так близько до втілення мрії,

– зізналась Злата Огнєвіч.

За обідом Максим зізнався, що близько пів року проводитиме в Китаї. Це збентежило дівчину, адже стосунки на відстані не для неї. Однак вона не побоялась пофантазувати, якими можуть бути їхні сімейні ранки.

З ресторану пара відправилась у квартиру чоловіка, де, за його словами, найкрасивіші заходи сонця в Києві. У затишній домашній атмосфері він зізнався, що близький з мамою, у них дружні стосунки, тому він хотів би познайомити її зі Златою. Романтичне побачення завершилося уроком сальси та вечерею за келихом вина.

Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото СТБ

Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото СТБ

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День з Андрієм Хвєткєвічем

Оскільки перед проєктом Андрій продав квартиру в Києві, бо жив у Маямі, то показав Златі своє хобі. Він запросив її на ковзани й влаштував Новий рік посеред літа, адже це свято вона проводить на корпоративах. У подарунок співачка отримала букет мандарин і рукавички.

На льодовій арені учасник "Холостячки" зізнався, що в нього було напружене дитинство, адже він ходив і на фігурне катання, і в музичну школу, і на інші гуртки. Він продемонстрував свої вміння, чим викликав захват дівчини.

Злата Огнєвіч з Андрієм Хвєткєвічем / Фото СТБ

Злата Огнєвіч з Андрієм Хвєткєвічем / Фото СТБ

Після катання на ковзанах пара вирушила прикрашати ялинку та зустрічати Новий рік. Андрій подарував Златі вишиту сукню від українського бренду й підготував святковий стіл з вегетаріанським олів'є. За душевною розмовою чоловік зізнався, що 6 років тому його компанія переживала кризу – СБУ вилучила в нього сервери, бо на них нібито була заборонена інформація. Через ЗМІ він домігся справедливості. Ця рішучість приємно вразила "Холостячку".

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День з Дмитром Шевченком у Львові

У Львові Дмитро живе вже 10 років, тому вважає це місто рідним. З готелю він забрав Злату на ретро-автомобілі з величезним букетом квітів. За її словами, чоловік був схожий на львівського мафіозі.

Катаючи "Холостячку" історичним центром, учасник зізнався, що не один його бізнес прогорів, але він не здавався й пробував далі. Така наполегливість підкупила дівчину. Згодом Дмитро розповів, що кожну неділю він проводить у бані з друзями, але пообіцяв переглянути свій графік або затягнути туди співачку.

Злата Огнєвіч з Дмитром Шевченком / Фото СТБ

Далі чоловік організував для Злати Огнєвіч індивідуальний урок боксу, яким займається шість разів у тиждень. На диво, вона з захопленням повторювала всі рухи й кайфувала разом з ним.

Після тренування Дмитро показав "Холостячці" свою скромну орендовану квартиру, якої дуже соромився, адже вона далека від оселі його мрії. На цьому романтика закінчилася, бо чоловіка дратувало не лише його житло, а й те, що співачка ходить у гості до його конкурентів. Він запропонував приготувати вечерю, але різко віддалився від Злати, а їй не вдавалось розворушити його ані обіймами, ані поцілунками.

Я почувалась зайвою. І тільки з поваги до нього я не пішла, але таке бажання було,

– зізналась артистка.

Ба більше, Дмитро все ще не має чітких планів на майбутнє зі Златою. Він збирається приймати рішення лише в тому випадку, якщо вона обере його у фіналі. "Холостячку" розчарувала не лише його байдужість, а й різкі перепади настрою.

Церемонія троянд

На драматичній церемонії троянд "Холостячка" вручила бутоньєрки Максиму Тарапаті, Андрію Задворному й Андрію Хвєткєвічу, тоді як Дмитра Шевченка викликала на вирішальний діалог.

Після невдалого завершення побачення у Львові зірка нагадала йому, що він обіцяв довірятися й не закриватися. Чоловіку вдалось переконати Злату у своїх почуттях, і вона вручила йому четверту троянду. Так, у проєкті залишилися всі чоловіки.

Учасники "Холостячки" з ведучим Григорієм Решетником / Фото СТБ