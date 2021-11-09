"Холостячка" 2 сезон: яким було життя учасників до проєкту, – фото

Другий сезон проєкту "Холостячка" наближається до фіналу. За серце Злати Огнєвіч продовжують боротися лише четверо чоловіків і ця боротьба стає все запеклішою. Пропонуємо більше дізнатися про цих учасників – Максима Тарапату, Андрія Хветкевича, Дмитра Шевченка та Андрія Задворного.

За тим, як Злата Огнєвіч шукає кохання на реаліті-шоу "Холостячка", вже 2 місяці спостерігає вся країна. Особлива увага прикута до учасників, адже в глядачів вже є свої фаворити. Не секрет, що участь в телепроєктах приносить популярність у соціальних мережах. Які фото можна знайти на сторінках чоловіків у соціальних мережах – дивіться далі.

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Максим Тарапата

Вік: 32 роки

32 роки Місто: Шанхай, Київ

Шанхай, Київ Чим займається: співзасновник декількох компаній у Шанхаї

співзасновник декількох компаній у Шанхаї Захоплення: серфінг, лижі, вокал, сальса, вміє каліграфічно писати ієрогліфи.

Що Максим Тарапата публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Максима Тарапати

Дмитро Шевченко

Вік: 37 років

37 років Місто: Львів

Львів Чим займається: власник клінінгової компанії, будівельної компанії, студії дизайну

власник клінінгової компанії, будівельної компанії, студії дизайну Захоплення: спортзал, бокс, кікбоксинг.

Що Дмитро Шевченко публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Дмитра Шевченка

Андрій Хветкевич

Вік: 38 років

38 років Місто: Тулум

Тулум Чим займається: власник IT-компанії

власник IT-компанії Захоплення: фрідайвінг (чемпіон України та США)

Що Андрій Хветкевич публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Андрія Хветкевича

Андрій Задворний

Вік: 32 роки

32 роки Місто: Київ

Київ Чим займається: має виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10

має виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10 Захоплення: парапланеризм, мала авіація, баскетбол, тайський бокс, дайвінг, подорожі.

Що Андрій Задворний публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Андрія Задворного

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