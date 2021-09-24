Якщо в першому епізоді романтичного реаліті "Холостячка" учасники втрачали дар мови перед головною героїнею Златою Огнєвіч, то у 2 випуску будуть боротися за її увагу та прихильність. Щоправда, такий шанс дістанеться не всім претендентам на серце зірки.

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У 1 випуску "Холостячки" красуня авансом взяла у проєкт Дмитра Шевченка зі Львова. Вона дозволила йому влаштувати перше побачення сезону та проявити себе по максимуму. Однак невідомо, чи скористається бізнесмен цією можливістю.

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко на "Холостячці" / Фото СТБ

Судячи з анонсу, на Злату Огнєвіч чекає індивідуальна зустріч з турботливим Олександром Борзенком. Однак невідомо, кому з чоловіків – поліціянту чи Дмитру Шевченку – вдасться втілити дитячу мрію "Холостячки".

Заради таких емоцій варто жити,

– заявила співачка після цього побачення.

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Крім того, Злата Огнєвіч з'явиться у будинку учасників. З зав'язаними очима вона буде знайомитися ближче з кожним з них, покладаючись лише на дотики та внутрішні відчуття. Як анонсували продюсери, під час цього випробування один з чоловіків відверто розчарує головну героїню.

У 2 випуску троє претендентів на серце "Холостячки" відправляться на групове побачення, на якому їм нібито доведеться роздягатися. Як буде насправді, дізнаємося 24 вересня о 19:00.

Нагадаємо, за Злату Огнєвіч будуть боротися 16 учасників "Холостячки", яким від 25 до 41 року. Усі вони відклали бізнес і кар'єру, аби підкорювати артистку впродовж кількох місяців.