Холостячка 2 сезон: Григорій Решетник розповів, чи схожі Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина

Зовсім скоро, 17 вересня, на екрани вийде 2 сезон шоу "Холостяка" зі Златою Огнєвіч. Ведучий Решетник відверто розповів, що відрізняє співачку від попередниці – акторки Ксенії Мішиної.

Григорій Решетник про Злату Огнєвіч і Ксенію Мішину

Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник як ніхто інший знає головних героїнь, адже саме на його очах зароджується кохання. Відтак, він стверджує, що Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина в чомусь схожі, а в чомусь – різні.

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Як і попередня героїня "Холостячки", співачка обожнює екстрим, хоч на перший погляд здається стриманою. Однак, на відміну від Ксенії Мішиної, Злата Огнєвіч дуже легко закохується. На думку шоумена, "цей оголений нерв буде головною фішкою сезону".

Ксенія одразу дуже емоційна, а Злата емоційність проявляє на побаченнях. Вона дуже творча, дуже віддана. Відчувається, якщо вона закохується, то це надовго, назавжди,

– поділився Григорій Решетник.

Він додав, що проєкт "Холостячка" надихає головну героїню на нові пісні. "Злата дуже творча: весь час ходить і щось наспівує, пише пісні, створює музику. У неї творчість буяє", – зауважив Решетник.

раніше Григорій Решетник зізнавався, що Злата Огнєвіч закохана "навіть не в одного чоловіка", її фаворити змінюються після кожного побачення.

Григорій Решетник з "Холостячкою" Златою Огнєвіч / Фото з інстаграму проєкту

Григорій Решетник про учасників "Холостячки"

Ведучий романтичного реаліті розповів, що у 2 сезоні чоловіків, як і епізодів, буде більше – 25 учасників і 12 випусків.

Чоловіки в цьому сезоні більш дорослі, більш досвідчені, багато учасників з дітьми. І це додає ще більшої серйозності й говорить про те, що чоловіки прийшли боротися за серце Злати,

– наголосив Григорій Решетник.

За його словами, учасникам знадобилось дуже мало часу, щоб закохатися в головну героїню. Вони нібито навіть ніяковіли перед Златою Огнєвіч.

"Усі чоловіки закохалися, голову втратили. Глядачі побачать, справжні чоловічі розбірки будуть, але я контролюватиму так, щоб вони не переходили через край", – розповів Григорій Решетник.