Григорий Решетник о Злате Огневич и Ксении Мишиной

Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник как никто другой знает главных героинь, ведь именно на его глазах зарождается любовь. Поэтому он утверждает, что Злата Огневич и Ксения Мишина в чем-то похожи, а в чем-то – разные.

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Как и предыдущая героиня "Холостячки", певица обожает экстрим, хотя на первый взгляд кажется сдержанной. Однако, в отличие от Ксении Мишиной, Злата Огневич очень легко влюбляется. По мнению шоумена, "этот обнаженный нерв будет главной фишкой сезона".

Ксения сразу очень эмоциональная, а Злата эмоциональность проявляет на свиданиях. Она очень творческая, очень преданная. Чувствуется, если она влюбляется, то это надолго, навсегда,

– поделился Григорий Решетник.

Он добавил, что проект "Холостячка" вдохновляет главную героиню на новые песни. "Злата очень творческая: все время ходит и что-то напевает, пишет песни, создает музыку. В ней творчество бурлит", – отметил Решетник.

Добавим, ранее Григорий Решетник признался, что Злата Огневич влюблена "даже не в одного мужчину", ее фавориты меняются после каждого свидания.



Григорий Решетник с "холостячкой" Златой Огневич / Фото с инстаграма проекта

Григорий Решетник об участниках "Холостячки"

Ведущий романтического реалити рассказал, что во 2 сезоне мужчин, как и эпизодов, будет больше – 25 участников и 12 выпусков.

Мужчины в этом сезоне более взрослые, более опытные, многие участники с детьми. И это придает еще большей серьезности и говорит о том, что мужчины пришли бороться за сердце Златы,

– отметил Григорий Решетник.

По его словам, участникам понадобилось очень мало времени, чтобы влюбиться в главную героиню. Они якобы даже смущались перед Златой Огневич.

"Все мужчины влюбились, голову потеряли. Зрители увидят, настоящие мужские разборки будут, но я буду контролировать так, чтобы они не переходили через край", – рассказал Григорий Решетник.