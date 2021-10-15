35-річна Злата Огнєвіч усе ближче знайомиться з учасниками 2 сезону проєкту "Холостячка", тому кожна церемонія троянд напруженіша за попередню. У 5 випуску бутоньєрку не отримав Олександр Борзенко.

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Напередодні поліціянт поставив Григорію Решетнику ультиматум – або йому повертають телефон, або він залишає проєкт.

Злата Огнєвіч здивувалась, що чоловік готовий так легко відмовитися від неї. Ба більше, вона усвідомила, що Олександр буде диктатором у стосунках, адже не хоче йти на компроміси.

"Холостячка" вирішила, що не має права позбавляти чоловіка найголовнішого – роботи. Так, вона відпустила першого з фаворитів.

Ексучасник "Холостячки" Олександр Борзенко / Фото СТБ

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