Чим ближче до фіналу, тим складніший вибір "Холостячки". З кожним з чоловіків, які залишились на цьому етапі проєкту, в Злати Огнєвіч є власна історія, тому прощатися дуже важко. Далі читайте, кого вона вирішила відпустити в 10 випуску.

До теми "Холостячка" 2 сезон 10 випуск: як пройшло знайомство Злати з батьками чоловіків

Після насиченого тижня в компанії рідних чоловіків Злата вирішила попрощатися з Андрієм Хвєткєвічем. Дівчина зазначила, що в нього чудова мама й брат. Під час розмови мама попросила не робити її синові боляче, тому "Холостячка" вирішила відпустити його назавжди. Огнєвіч не змогла відповісти на почуття Хвєткєвіча взаємністю.



Андрій Хвєткєвіч покинув реаліті-шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму шоу

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Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Максим Тарапата, які отримали бутоньєрки в 10 випуску, наступного тижня познайомляться з батьками Злати Огнєвіч.