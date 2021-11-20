Чем ближе к финалу, тем сложнее выбор "Холостячки". С каждым из мужчин, которые остались на этом этапе проекта, у Златы Огневич есть собственная история, поэтому прощаться очень тяжело. Далее читайте, кого она решила отпустить в 10 выпуске.

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После насыщенной недели в компании родных мужчин Злата решила попрощаться с Андреем Хветкевичем. Девушка отметила, что у него замечательная мама и брат. Во время разговора мама попросила не делать ее сыну больно, поэтому "Холостячка" решила отпустить его навсегда. Огневич не смогла ответить на чувства Хветкевича взаимностью.

Андрей Хветкевич покинул реалити-шоу "Холостячка" / Фото из инстаграма шоу

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Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата, получившие бутоньерки в 10 выпуске, на следующей неделе познакомятся с родителями Златы Огневич.