"Холодильників їм мало": росіяни вкрали пісню Скрябіна "Мам"

Росіяни розкрадають все, що знаходять у будинках українців, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Та їм виявилося замало холодильників, пральних машин тощо і вирішили вкрасти українську творчість. Тепер на Росії співають пісню легендарного Скрябіна російською.

Росіяни вкотре показали, що не здатні творити самостійно. Вони нахабно крадуть в українців не лише техніку, одяг, а й мистецтво.

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Росіяни вкрали пісню Скрябіна Мережею шириться чорно-біле відео, де пісня Скрябіна "Мам" звучить російською мовою. Окупанти вкрали не лише музику, а й текст. Вони просто переклали слова Кузьми. Таким коротким відео поділився ведучий Слава Дьомін. Чоловік зазначив, що загарбникам мало наших земель, награбованого в українців, вони дісталися й до мистецтва.

Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам". Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, г*вняно,

– написав Дьомін під відео.

Росіяни вкрали пісню Скрябіна "Мам": дивіться відео онлайн

У коментарях підписники Дьоміна не стримують емоцій та наголошують, що росіяни люблять все чуже, але не своє.

"Я хочу розчути те, що почула. Це жах! Вкрадених трусів їм виявилося замало! С*ка".

"Рашисти люблять все чуже, тільки не своє. Мерзенна нація".

"Бо свого гідного нічого немає. Завжди вигрібали нашими талановитими саундпродюсерами. Всі їхні псевдозірки, які всі не щирі".

"У них мізків немає, щоб написати щось своє".

"Це просто позорище! Що за ідіоти!?"

"Ці люди хоча б колись навчаться робити щось своє?"

"Який мерзенний і гнилий народ. Все життя живуть у багні. Крадена історія, брехливе життя і ніякого майбутнього".