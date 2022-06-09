Россияне еще раз показали, что не способны творить самостоятельно. Они нагло воруют у украинцев не только технику, одежду, но и искусство.

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Россияне украли песню Скрябина По сети распространяется черно-белое видео, где песня Скрябина "Мам" звучит на русском языке. Оккупанты украли не только музыку, но и текст. Они просто перевели слова Кузьмы. Таким коротким видео поделился ведущий Слава Демин. Мужчина отметил, что захватчикам мало наших земель, награбленного у украинцев, они добрались и до искусства.

Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими зловонными руками. Но получилось у них, как всегда, г*вненно,

– написал Демин под видео.

Россияне украли песню Скрябина "Мам": смотрите видео онлайн

В комментариях подписчики Демина не сдерживают эмоций и отмечают, что россияне любят все чужое, но не свое.

"Я хочу расслышать то, что услышала. Это ужас! Украденных трусов им оказалось мало! С*ка".

"Рашисты любят все чужое, только не свое. Мерзкая нация".

"Ибо своего достойного ничего нет. Всегда выгребали нашими талантливыми саундпродюсерами. Все их псевдозвезды, все не искренние".

"У них мозгов нет, чтобы написать что-нибудь свое".

"Это просто позорище! Что за идиоты!?"

"Эти люди хотя бы когда-нибудь научатся делать что-то свое?"

"Какой гнусный и гнилой народ. Всю жизнь живут в грязи. Крадена история, лживая жизнь и никакого будущего".

Россияне уже не первый раз перепевают украинские хиты на русском языке. В конце февраля 2022 Кристина Соловий пожаловалась, что российский рэпер украл ее песню и требует поделиться авторскими правами. Тогда певица не назвала имя артиста, но похоже, речь шла о Паше Изотовой и треке "Нежно", который покорил тикток.