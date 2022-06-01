Хочеться кричати, – Катя Осадча зізналась, що плаче через жахи, які переживають діти у війну
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча розповіла, що найчастіше плаче через малюків, що страждають через війну. Вона поділилась думками в День захисту дітей.
1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Українська телеведуча Катя Осадча в цей день згадала про дітей, які страждають через війну.
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Катя Осадча про День захисту дітей
Телеведуча зізналась, що 1 червня хочеться кричати про те, чого зазнають діти через війну, розв'язану Росією.
У День захисту дітей особливо гучно хочеться кричати про жах, який відбувається з дітьми в Україні! Нещодавно мене спитали, чи часто я плачу? Я плачу здебільшого через дітей, не своїх, а тих, що залишилися без батьків, поранених, загиблих маленьких ангелів,
– поділилась Катя Осадча.
"Дітей, яких незаконно вивезли до Росії, й дехто з них навіть не буде знати, де вони народилися, їх просто, як речі привласнили собі орки... це такий нестерпний біль і таке нестерпне відчуття несправедливості", – додала вона.
Зірка зауважила, що з початком війни їй почали снитись різні жахи про війну: "Мені почали снитися діти й люди, яких ми шукаємо і падаючі стіни від снарядів… Напевно, всі ми маємо в підсвідомості те, що приходить вночі. Я вірю, що одного дня всі родини об'єднаються, а падаючі стіни залишаться тільки у снах. Ми переможемо зло".
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Що кажуть українські зірки в День захисту дітей
- Співак Alekseev презентував новий сингл, який присвятив матерям. Пісня має назву "Мама", а зйомки кліпу відбувались у Києві. У ролику зображений артист, а також переховування матерів з дітьми від бомбардувань.
- Маша Єфросиніна зізналась, що досі не може змиритись з тим, що усі діти України за останні 3 місяці змушені були подорослішати, втікаючи від війни. "Цього року значення слів "захист дітей" набуло для кожної української матері нового значення: сповненого страху та відчайдушної сили… Допоки триває війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення та діє за для тих, хто, як жорстоко показала війна – є найбеззахиснішими створіннями", – написала зірка.