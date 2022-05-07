Хочемо після війни приїхати в Україну, – інтерв'ю з фронтменом гурту The Rasmus про Євробачення

Всесвітньо відомий гурт The Rasmus цього року представить Фінляндію на пісенному конкурсі Євробачення в Турині. Попри популярність, фронтмен колективу впевнений, цього року на конкурсі переможуть українці Kalush Orchestra.

Гурт The Rasmus не залишився осторонь війни в Україні, адже фінські музиканти неодноразово були в нашій країні з концертами. І зараз гурт не полишає мрій приїхати знову з концертом після нашої перемоги у війні.

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У межах проєкту "Інтерв'ю24" ми поспілкувалися з фронтменом гурту Лаурі Ілоненом, який розповів про те, чому The Rasmus поїхали на Євробачення, про що співатимуть на конкурсі, про своє знайомство з гуртом Kalush Orchestra та шанси України на перемогу в конкурсі.

Чи важко популярним артистам виступати на Євробаченні

Ви далеко не нове ім'я у світовій рок-музиці. Чи відчуваєте через це особливу відповідальність за виступ та результат на Євробаченні?

Я думаю, що фіни очікують від нас хорошого результату. Однак, знаєте, у Фінляндії поширене таке явище – спершу тебе вихваляють "О, та це ж наші хлопці", але якщо результат буде поганим, то тебе можуть буквально спустити в унітаз.

Тому ми намагаємося виступити якомога краще, настільки це можливо. Звичайно, що є тиск, але ми, можна сказати, тренувалися багато років. Ми майже 30 років разом як гурт, тому ми знаємо, як виступати на сцені.

У вас уже пройшли 2 репетиції на сцені Євробачення у Турині. Які у вас враження від сцени? Чи вдалося втілити усі задуми в номері?

Сцена дуже велика, світлове шоу буде чудовим, що дає нам і справді багато можливостей. Однак ми вирішили бути близько одне до одного на сцені. Це така наша тактика, тому що ми віримо у хімію між нами. Ми завжди на сцені поруч одне з одним, тому що важливо мати зв’язок. Ми хочемо, щоб це було головним елементом нашого виступу.



The Rasmus на сцені Євробачення / Фото EBU

Репетиції на сцені пройшли добре. Наша друга репетиція відбулася вранці 5 травня. Хоча я не вважаю, що 9 ранку це найкращий час, щоб грати рок. Ну хіба якщо ти вже встиг сходити у бар.

Чому The Rasmus вирішили поїхати на Євробачення

Цього року ви перемогли на фінському нацвідборі на Євробачення. Що вас наштовхнуло на участь та як виникло бажання поїхати на Євробачення?

Наші фани просили нас багато років взяти участь у Євробаченні. Вперше це було десь 10 років тому, коли фани питали нас, чи не хоче The Rasmus виступити на конкурсі.

Потім у 2020 році почалася пандемія коронавірусу, через що ми взагалі не могли виступати, бо все було зачинене. Тому Євробачення для нас стало своєрідною ідеєю зробити щось креативне і знову досягнути чогось разом.

Останні 6 місяців перед відбором були дуже важливими для нашого гурту. Це був час, коли нас покинув наш гітарист, тому у вересні у нас з'явилася нова учасниця – Емілія.



Емілія Сухонен – нова гітаристка гурту / Фото EBU

Тому конкурс – це нагода зробити щось хороше, класно провести час та зробити щось таке, що б знову об'єднало нас як гурт.

Ваша конкурсна пісня називається Jesabel. Чи б могли ви розповісти про неї дещо більше? Про що ця пісня і що ви нею хочете донести авдиторії конкурсу?

Ну, як не дивно, ця пісня про Ізабель. У цьому випадку це дівчина, але це може бути і хлопець та загалом будь-хто, хто відчуває себе впевненим, незалежним, навіть дещо небезпечним, але водночас веселим. Це та людина, яка насолоджується життям, багато ризикує, але живе на максимум.

Я от, наприклад, завжди жив своє життя по-особливому. Я ніколи не мав "справжньої роботи" або часом намагався вижити, як артист. Це трохи схоже на анархістку, можливо навіть бунтарку – саме такою є наша Ізабель.

Jesabel – пісня, з якою The Rasmus виступить на Євробаченні: дивіться відео

The Rasmus і Kalush Orchestra готують фанам сюрприз

Я знаю, що у вас була зустріч з представниками України на Євробаченні цього року – гуртом Kalush Orchestra. Чи могли б ви про неї розповісти більше?

Ми мали нагоду зустрітися тричі. І чесно, я відчуваю, що ми з ними дуже схожі. Між ними на сцені така ж енергія, яка є в нашій групі. У них чудовий настрій і мені дуже сильно подобається їхня пісня. Вана і справді чудова. Думаю, що саме вони і переможуть.

Кілька днів тому Kaalush Orchestra надіслали нам повідомлення з питанням, чи не хотіли б ми з ними зробити разом, скажімо так, "музичну штуку". Ми погодилися і от зараз працюємо над цим.

Я думаю, що відео вже з'явиться наступного тижня. Попри напружений графік ми плануємо зробити невеликий сюрприз.

Чесно, мушу сказати про те, що нам дуже прикро спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Ми хочемо висловити свою підтримку українцям.



The Rasmus i Kalush Orchestra / Скриншот

Хоча, знаєте, бути тут (у Турині – 24 канал) поруч з іншими артистами з Європи, зокрема з Kalush Orchestra і справді неймовірно. Однак дещо сумно через те, що відбувається в Україні. Попри те, ми відчуваємо певну силу – Європа об'єднана і демонструє свою любов та повагу до українців, свою підтримку вашому народу.

Після війни приїдемо з концертом: звернення Лаурі Ілонена до українців

В Україні у вас чимало фанів, ви неодноразово бували тут з концертами. Що б ви хотіли зараз сказати своїм фанам та загалом усім українцям у такий нелегкий час?

Ми бували в Україні останні кілька років, то ж мушу визнати, що ваша країна і справді важлива для нашого гурту. Так, у нас і справді тут багато шанувальників.

Усім українцям, зокрема і фанатам The Rasum, ми хочемо ще раз висловити свою любов і підтримку. Ми хочемо після війни повернутися до України з концертом, обійняти вас та чудово провести час. Віримо, що це буде незабаром.



The Rasmus відкриють другий півфінал Євробачення у Турині / Фото EBU