Хоче туди знову, – Іванна Онуфрійчук пригадала, як возила чоловіка-мільйонера у своє село

У травні цього року Іванна Онуфрійчук показувала чоловіку малу Батьківщину – село Рахни-Лісові. Зірка знайомила мільйонера зі всією своєю родиною і показувала господарство. Ця поїздка нібито так сподобалася Алмазу, що він хоче повернутися на Вінниччину.

Телезірка Іванна Онуфрійчук виросла в селі Рахни-Лісові, однак вже багато років живе в Києві. Її чоловік Алмаз час від часу прилітає в Україну, однак на Вінниччині був лише один раз – на Великдень у травні цього року. За кілька днів дівчина встигла провести коханому екскурсію по всіх знакових місцях свого дитинства.

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"І козу водили, і наші сади я йому показувала, і школу, в якій навчалась, і великий парк, і елеватор, і п'ятиповерхівку, в якій я виросла", – пригадала ведуча "Танців з зірками". Мільйонеру нібито так сподобалося сімейство дружини, що він мріє навідати його ще раз.

Він під гарним враженням, йому припали до душі наші знайомі, родичі, які збиралися за великим маминим столом. Він хоче повертатися туди знову й знову,

– зізналась Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом у своєму селі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом у своєму селі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

з родиною Іванни Онуфрійчук Алмаз познайомився ще в лютому на грандіозному весіллі на Мальдівах . На церемонію на райському острові вона запросила всіх близьких родичів.

Знаменитість розповіла, що й сама часто з'являється на малій Батьківщині, адже там живе її мама та всі родичі. Однак через підготовку до прямих ефірів "Танців" вона приїжджає в Рахни-Лісові значно рідше. Відтак близькі часто гостюють у неї в столиці.

"На Батьківщині буваю часто, дуже люблю приїздити додому хоча б раз на місяць. Не завжди виходить, звичайно, але на всі свята я намагаюсь відвідувати", – зізналась Іванна Онуфрійчук.