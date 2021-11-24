Телезвезда Иванна Онуфрийчук выросла в селе Рахны-Лесовые, однако уже много лет живет в Киеве. Ее муж Алмаз время от времени прилетает в Украину, однако в Винницкой области был только один раз – на Пасху в мае этого года. За несколько дней девушка успела провести возлюбленному экскурсию по всем знаковым местам своего детства.

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"И козу водили, и наши сады я ему показывала, и школу, в которой училась, и большой парк, и элеватор, и пятиэтажку, в которой я выросла", – вспомнила ведущая "Танцев со звездами". Миллионеру якобы так понравилась семья жены, что он мечтает навестить ее еще раз.

Он под хорошим впечатлением, ему пришлись по душе наши знакомые, родственники, которые собирались за большим маминым столом. Он хочет возвращаться туда снова и снова,

– призналась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом в своем селе / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом в своем селе / ​​Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

К слову, с семьей Иванны Онуфрийчук Алмаз познакомился еще в феврале на грандиозной свадьбе на Мальдивах. На церемонию на райском острове она пригласила всех близких родственников.

Знаменитость рассказала, что и сама часто появляется на малой Родине, ведь там живет ее мама и все родственники. Однако из-за подготовки к прямым эфирам "Танцев" она приезжает в Рахны-Лесовые значительно реже. Следовательно, близкие часта гостят у нее в столице.

"На Родине бываю часто, очень люблю приезжать домой хотя бы раз в месяц. Не всегда выходит, конечно, но на все праздники я стараюсь приезжать", – призналась Иванна Онуфрийчук.