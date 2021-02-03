Донька знаменитої мільйонерки Кайлі Дженнер, Стормі, 1 лютого святкувала своє 3-річчя. На гучному святі зібралась уся велика родина Кардашян-Дженнер. Тітка дівчинки Кім Кардашян опублікувала привітальне фото, на якому малюки, які народились останніми роками у сім'ї, вже готуються скласти заміну зіркам.

Джерело: інстаграм Кім Кардашян

До слова Кайлі Дженнер зворушливо привітала донечку з днем народження: миловидні кадри

Діти сім'ї Кардашян-Дженнер

Знакове фото опублікувала тітка Стормі Кім Кардашян і зчинила справжній ажіотаж у мережі.

З днем народження, Стормі! Ти найрозумніша, наймиліша та найвеселіша дівчинка з усіх, кого я знаю! Не можу повірити, що тобі три роки! Наші малюки такі великі! З днем народження, дівчинко-ангелику!

– написала в дописі Кім Кардашян.

На знімку можна побачити чотирьох дітей дітей зі знаменитої сімейки (зліва направо):

4-річну доньку Роберта Кардашяна Дрім від моделі Блек Чайни;

від моделі Блек Чайни; 3-річну доньку Кайлі Дженнер Стормі від репера Тревіса Скотта;

від репера Тревіса Скотта; 3-річну доньку Кім Кардашян Чикаго від репера Каньє Веста;

від репера Каньє Веста; 2-річну доньку Хлої Кардашян Тру від баскетболіста Трістана Томпсона.



Донечки сім'ї Кардашян-Дженнер / Фото з інстаграму Кім Кардашян

На знімку дівчатка зручно вмостились на бардюрі розкішного маєтку в різнокольорових купальниках. Фанати у коментарях до допису зазначили, що вони – "справжній загін маленьких Кардашянів" та назвали фото неймовірно милим, незважаючи на нелюбов деяких фанатів до дорослих членів родини. Маленьку Чикаго назвали мінікопією Кім Кардашян, оскільки вона вже зараз починає позувати як її знаменита матуся. Щодо Тру, то коментатори переконані, що вона буде високою дівчинкою, коли підросте, через її батька-спортсмена. А от Дрім викликала не менший захват у фанатів, оскільки вона позувала перед камерою як зовсім доросла – розслаблено та невимушено. Сама ж іменининниця Стормі поводила себе на фото найменш розкуто, хоча на знімках у мами Кайлі Дженнер – вона завжди справжня зірка.



Стильні дівчатка у сім'ї Кардашян-Дженнер / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Нове покоління Кардашянів / Фото з інстаграму Кім Кардашян