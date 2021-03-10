46-летняя американская актриса Хлоя Севиньи вышла замуж за любимого Синиша Маковича. Свадьба состоялась в прошлом году и так и осталось бы тайной, если бы звезда публично не поздравила избранника с первой годовщиной семейной жизни. Она показала фото с росписи и тронула лаконичным поздравлением.

Звезда фильма "Парни не плачут" потрясла мир новостью, нетипично объявив об официальном браке с артдиректором нью-йоркской галереи Синишем Маковичем. Влюбленные тайно поженились после романа, который длился около года.

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Севиньи тайно вышла замуж

В своем профиле в инстаграме с почти 900-тысячной аудиторией подписчиков актриса опубликовала первое и единственное фото со свадьбы, которое попало в сеть. Год назад пара устроила скромную церемонию, выбрав для росписи черные наряды.

Синиш Макович позировал в черном костюме и белой рубашке, а Хлоя Севиньи – в обтягивающем платье длины миди с длинными рукавами и закрытым декольте, которое выгодно подчеркнуло округлившийся животик. Беременная невеста довершила свадебный образ кожаными ботфортами на высоких каблуках, а из традиционных аксессуаров выбрала белую фату и нежный букет ландышей. Похоже, звезда не слишком переживала за свой look, ведь короткие волосы она уложила назад, а лицо оставила без косметики.

Поженились в понедельник, 9 марта 2020 года. С годовщиной, моя любовь,

– написала актриса.

Этот брак стал первым как для Хлои Севиньи, так и для Синиша Маковича. Актриса выходила замуж на последнем сроке беременности, ведь уже в начале мая она впервые стала мамой. Новорожденного первенца звезда показала через несколько дней после родов. Мальчика назвали Ваней.