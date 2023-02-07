5 лютого померла відома британська фешн-фотографиня та журналістка Хіларі Александр. Їй було 77 років. Причина її смерті наразі невідома.

Читайте також "Ваші руки по лікті у крові": на конкурсі краси "Місіс Всесвіт 2022" перемогла росіянка

Померла Хіларі Александр – що про неї відомо

Хіларі Александр народилась у Новій Зеландії, тож почала публікуватись там з 16-річного віку. Також працювала у виданнях Австралії та Гонконгу, а у 1985 році стала фешн-редакторкою британської газети The Daily Telegraph. З часом вона очолила розділ моди.

Цікаво, що у 2008 році Хіларі Александр відвідувала Україну – стала спеціальною гостею Ukrainian Fashion Week за запрошенням Дарії Шаповалової.

Через три роки журналістка пішла з посади, а натомість почала працювати президенткою тижня моди для випускників академій Graduate Fashion Week. Також вона була головною редакторкою Hello!. У 2013 році Хіларі Александр отримала нагороду з рук Єлизавети II – Орден Британської імперії за заслуги в модній журналістиці.

Хіларі Александр була впливовою не лише серед журналістів, але й між дизайнерами. Вона близько спілкувалась з Джанні Версаче, Александром Макквіном, Джульєн Макдональд та Річардом Квінном. Її добре знала й Анна Вінтур, головна редакторка Vogue.

Хіларі Александр з Карлом Лагерфельдом – архівне фото / Фото з інстаграму Хіларі Александр

"Хіларі була невгамовною у всьому, що робила. Вона жила повним життям, і її репортажі про моду були такими ж захоплюючими. Я влаштувала для неї вечірку в Парижі, коли вона вийшла на пенсію… але вона ніколи не виходила на пенсію! Хіларі ніколи не могла покинути галузь, яку вона так любила", – прокоментувала втрату Анна Вінтур.