5 февраля скончалась известная британская фэшн-фотографиня и журналистка Хиллари Александр. Ей было 77 лет. Причина ее смерти неизвестна.

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Умерла Хиллари Александр – что о ней известно

Хилари Александр родилась в Новой Зеландии, поэтому начала публиковаться там с 16-летнего возраста. Также работала в изданиях Австралии и Гонконга, а в 1985 году стала фэшн-редактором британской газеты The Daily Telegraph. Со временем она возглавила раздел моды.

Интересно, что в 2008 году Хилари Александр посещала Украину – стала специальной гостьей Ukrainian Fashion Week по приглашению Дарьи Шаповаловой.

Через три года журналистка ушла с должности, а зато начала работать президентом недели моды для выпускников академий Graduate Fashion Week. Также она была главной редактором Hello!. В 2013 году Хиллари Александр получила награду из рук Елизаветы II – Орден Британской империи за заслуги в модной журналистике.

Хиллари Александр была влиятельной не только среди журналистов, но и между дизайнерами. Она близко общалась с Джанни Версаче, Александром Маккуином, Джульен Макдональд и Ричардом Квинном. Ее хорошо знала и Анна Винтур, главная редактор Vogue.

Хиллари Александр с Карлом Лагерфельдом – архивное фото / Фото из инстаграма Хиллари Александр

"Хилари была неуемной во всем, что делала. Она жила полной жизнью, и ее репортажи о моде были такими же увлекательными. Я устроила для нее вечеринку в Париже, когда она вышла на пенсию… но она никогда не выходила на пенсию! Хилари никогда не могла покинуть отрасль, которую она так любила", – прокомментировала потерю Анна Винтур.