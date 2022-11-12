Макс Барських відреагував на звільнення його рідного Херсона: "Дякую кожному за мужність"
Джерело:інстаграм Макса Барських
Український виконавець, який родом з Херсона, не зміг залишитись осторонь дня, коли звільнили його рідне місто. Ввечері він опублікував відео, де дякує херсонцям за їхню сміливість, а ЗСУ – за колосальну роботу і звільнення міста.
11 листопада був по-справжньому історичний день, адже Херсон звільнили з окупації Росії, яка тривала майже 9 місяців. Люди продовжують святкувати посеред міста, одягати на плечі українські стяги та цілувати бійців Збройних Сил України.
До слова "Так виглядає щастя": зірковий бомонд радіє і плаче від звільнення Херсона
Словами подяки поділився й Макс Барських, який від початку війни пильно стежив за ситуацією в регіоні.
Сьогодні день гарних новин. Я дуже радий, що Херсон нарешті повернувся додому, в центрі висять прапори України. Дякую кожному херсонцю за вашу силу, мужність та віру. Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому. Я сподіваюсь, що скоро можна буде подорожувати до Херсону і маю надію, що ми зможемо влаштувати великий концерт, де ми побачимось з кожним із вас. Обіймаю і цілую вас. Слава Україні!
– наголосив Барських.
Нагадаємо, що днем раніше він публікував відео зі села Станіслав, яке звільнили 10 листопада з окупації і він колись проводив там зйомки. Відомо, що там розташований знаменитий Херсонський гранд-каньйон.
Зазначимо, що на звільнення свого рідного міста також реагувала співачка Світлана Тарабарова. Вона плакала і дякувала захисникам за повернення її Батьківщини в Україну.
Звільнення Херсону: що потрібно знати
- 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці радо зустрічали українських військових зі сльозами на очах та прапорами України
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- 12 листопада у деокупований Херсон прибула військова адміністрація, поліція та СБУ – вони прозвітувались перед президентом України.