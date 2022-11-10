32-річний Макс Барських родом з Херсона, проте давно проживає у Києві. Втім, там залишились його друзі та знайомі. Місто було окуповане росіянами з перших тижнів вторгнення, проте через 2 місяці уся рідня співака пішки вибиралась з міста у бік Кривого Рогу.

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Зараз Збройні Сили займаються звільненням сіл на Миколаївщині та Херсонщині, кілометр за кілометром деокуповуючи українські землі. Одним з таких місць стало село Станіслав, де колись проводив зйомки Макс Барських.

Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, бо немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали на українських воїнів. Сьогодні я щасливий від того, що наш прапор підіймається над селом Станіслав. Саме тут відбувалися зйомки цього відео. Усе буде Україна,

– написав Макс Барських в мережі.

Фанати підтримують його та кажуть, що так буде з кожним українським містом та селом, яке зараз перебуває в окупації Росії. Деякі з коментаторів емоційно написали, що Станіслав – це їхнє рідне село, і вони радіють з мільйонами інших українців.

Зазначимо, що село Станіслав було окуповане військами Росії 25 лютого 2022 року. Проте 10 листопада 2022 року село звільнене ЗСУ. Однією з наймиловидніших природних пам'яток села є Херсонський гранд-каньйон. Це прибережна частина Дніпро-Бузького лиману, де можна побачити обривисті скелі. Там українці часто влаштовують фотосесії, а місце є однією з "перлин" південного краю.



Херсонський гранд-каньйон у селі Станіслав / Фото I go to World



Каньйон на півдні села Станіслав на Херсонщині / Фото I go to World

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