Президент України Володимир Зеленський одним з перших привітав Польщу. Він записав відеозвернення польською мовою, звернувся до наших друзів і партнерів, подякував за спільну боротьбу.

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Завдяки постійній підтримці та допомозі Польщі Україна продовжує перемагати противників на полі бою. Це одна з тих країн, які вже майже 9 місяців разом з нами борються за вільну Європу.

"З Днем незалежності, Польще! З Днем незалежності, рідна!", – зворушливо написав Зеленський під відео.

Олена Зеленська

"Ми завжди будемо вдячні. Ми ніколи не втомимося говорити "дякую". Хоча для порятунку та прихистку мільйонів людей одного "дякую" недостатньо. Цього недостатньо для тієї неймовірної та безперервної підтримки, яку ми відчуваємо протягом останніх дев'яти місяців.

Сьогодні, у День національної незалежності Польщі, ми вітаємо поляків, які стали не нашими сусідами, а справжніми союзниками, друзями та родиною. А мільйони українців приєднаються до своїх польських друзів на святкову вечерю, щоб відсвяткувати разом.

Ми розуміємо ціну незалежності. Захищаючи своє, ми сподіваємося, що Польща ніколи не втомиться нас підтримувати. А ми завжди будемо вдячні та завжди готові простягнути руку, коли вам це потрібно".

Гурт "Антитіла"

"Дорогі польські друзі. У такий важливий день, як День незалежності, ми, ті, хто бореться за незалежність, український народ, хочемо побажати вам, щоб над вами завжди світило сонце у мирному небі. Свобода – це найцінніша річ, яку неможливо купити, адже справжня свобода – у серці, і бажаємо, щоб вона супроводжувала вас завжди.



Ми знаємо, яку велику жертву треба зробити, щоб відсвяткувати незалежність, і бажаємо вам, щоб така жертва більше ніколи не знадобилася. Нехай радість відновленої незалежності супроводжує вас щодня і завжди. Польща з Україною!"

Джамала

"Свобода – найбільший скарб. І кому, як не нам з вами, друзі, розуміти її цінність. Польще, вітаю вас з Днем незалежності! Бажаю цінувати кожну мить вільного життя у країні таких крутих людей. Безмежно вдячна за ваше дружнє плече у цей скрутний час".

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Дзідзьо

"Вітаємо наших польських друзів з Днем незалежності! Дякую вам за все!"

Катя Осадча

"Дякуємо, Польще! Нас довго вводили в оману радянськими наративами, ми довго не знали хто наш справжній друг і справжнє плече.

Дякуємо за все! За прихисток наших людей, за грошову і моральну допомогу, за розуміння і чуйність, за те, що першими показали всьому світу, як приймати, розселяти, годувати, віддавати своє житло, селити поруч з собою, піклуватися. Я часто думаю, чи ми українці б так швидко і так масштабно і об'єднано відгукнулися б на чужу біду? Дуже сподіваюсь, що так.

Ми ніколи цього не забудемо, наші правнуки будуть в цей день і завжди дякувати вам, польський народе, за міцне плече! З Днем незалежності, Польще! Українську незалежність в серпні будемо святкувати разом у нас".

Олена Лавренюк

"Я багато розповідала про те, що була вихована у культурі Заходу України. Зі Львова на канікули їздила до бабусі у Самбір (це на кордоні з Польщею). Я пам'ятаю усі традиції бабусь, пів родини у мене поляків. Тому мені й захотілось екранізувати роман Наталі Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", який передає усю атмосферу традицій. Це був тяжкий шлях, але не має нічого неможливого. Позаочі ми називали наше кіно "Кава з корвалолом". Я дуже тішусь, що саме ці прекрасні польські актори долучились до нашої екранної родини. Аня, Павел, Антик, Дорота, Бартек в реальному житті дуже допомагають українцям. Я вдячна нашим справжнім братам та сестрам за підтримку. А польський глядач дуже скоро побачить на екранах нашу історію. З Днем незалежності, Польще".