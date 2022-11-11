"Я в сльозах": Світлана Тарабарова показала українські прапори у рідному Херсоні
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
11 листопада Збройні Сили України зайшли до Херсона! У цей історичний день радіє вся країна. Люди майже 9 місяців жили в окупації і тепер місто повернулося додому. Співачка Світлана Тарабарова не стримує емоцій, говорячи про звільнення рідного Херсона.
Херсон знову український! Чимало думок є про те, що з цієї перемоги ЗСУ почався розвал Росії. А поки що українці щиро радіють, що десятки населених пунктів, серед яких славетний Херсон, повернулися додому.
Важливо "Так виглядає щастя": зірковий бомонд радіє і плаче від звільнення Херсона
Світлана Тарабарова про звільнення Херсона
В інстаграмі артистка опублікувала відео, яке вже стало вірусним. На ньому херсонці підіймають синьо-жовті прапори в центрі Херсона. Люди чекали на цей момент місяцями, тому не стримують емоцій, висловлюють безмежну подяку ЗСУ, які обіцяли повернутися і зробили це.
Так виглядає щастя. Плачу. Мій Херсон. Я люблю тебе, Україно! Дякую, дякую всім нашим воїнам,
– написала артистка під відео.
Також Світлана поширила кілька кадрів в інстаграм-сторіс.
- "Я в сльозах. Херсон. Я так люблю тебе, моє місто".
- "Дорога додому. Боже. Не можу зупинитись, розриває".
Світлана Тарабарова про звільнення Херсона / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки
Світлана Тарабарова про звільнення Херсона / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки
Неймовірні новини з Півдня України заполонили мережу ще 10 листопада. Тоді повідомляли про десятки звільнених населених пунктів на Херсонщині. 11 листопада – історичний день для України. Саме цього дня українські військові зайшли в Херсон, де люди зустрічали їх з неймовірною радістю. У Херсоні вже майорить український прапор. ЗСУ роблять все для того, щоб зовсім скоро він був і в інших тимчасово окупованих містах.