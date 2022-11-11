"Я в сльозах": Світлана Тарабарова показала українські прапори у рідному Херсоні

11 листопада Збройні Сили України зайшли до Херсона! У цей історичний день радіє вся країна. Люди майже 9 місяців жили в окупації і тепер місто повернулося додому. Співачка Світлана Тарабарова не стримує емоцій, говорячи про звільнення рідного Херсона.

Херсон знову український! Чимало думок є про те, що з цієї перемоги ЗСУ почався розвал Росії. А поки що українці щиро радіють, що десятки населених пунктів, серед яких славетний Херсон, повернулися додому.

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Світлана Тарабарова про звільнення Херсона

В інстаграмі артистка опублікувала відео, яке вже стало вірусним. На ньому херсонці підіймають синьо-жовті прапори в центрі Херсона. Люди чекали на цей момент місяцями, тому не стримують емоцій, висловлюють безмежну подяку ЗСУ, які обіцяли повернутися і зробили це.