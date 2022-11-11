"Я в сльозах": Світлана Тарабарова показала українські прапори у рідному Херсоні

11 листопада 2022 , 15:52
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Джерело:

інстаграм Світлани Тарабарової

11 листопада Збройні Сили України зайшли до Херсона! У цей історичний день радіє вся країна. Люди майже 9 місяців жили в окупації і тепер місто повернулося додому. Співачка Світлана Тарабарова не стримує емоцій, говорячи про звільнення рідного Херсона.

Херсон знову український! Чимало думок є про те, що з цієї перемоги ЗСУ почався розвал Росії. А поки що українці щиро радіють, що десятки населених пунктів, серед яких славетний Херсон, повернулися додому. 

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Світлана Тарабарова про звільнення Херсона 

В інстаграмі артистка опублікувала відео, яке вже стало вірусним. На ньому херсонці підіймають синьо-жовті прапори в центрі Херсона. Люди чекали на цей момент місяцями, тому не стримують емоцій, висловлюють безмежну подяку ЗСУ, які обіцяли повернутися і зробили це. 

Так виглядає щастя. Плачу. Мій Херсон. Я люблю тебе, Україно! Дякую, дякую всім нашим воїнам,
– написала артистка під відео. 

Також Світлана поширила кілька кадрів в інстаграм-сторіс.

  • "Я в сльозах. Херсон. Я так люблю тебе, моє місто".
  • "Дорога додому. Боже. Не можу зупинитись, розриває". 


Світлана Тарабарова про звільнення Херсона / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки


Світлана Тарабарова про звільнення Херсона / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Неймовірні новини з Півдня України заполонили мережу ще 10 листопада. Тоді повідомляли про десятки звільнених населених пунктів на Херсонщині. 11 листопада – історичний день для України. Саме цього дня українські військові зайшли в Херсон, де люди зустрічали їх з неймовірною радістю. У Херсоні вже майорить український прапор. ЗСУ роблять все для того, щоб зовсім скоро він був і в інших тимчасово окупованих містах. 

Автор: Христина Кобак