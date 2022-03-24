Гвоздьова шукає роботу в Італії, куди втекла від війни: "50 відсотків заробітку віддам Україні"

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова разом із двома дітьми та мамою втекла від війни в Італію. Зараз зірка шукає там роботу, аби фінансово допомагати Україні.

Раніше Ілона Гвоздьова повідомила сумну звістку – її будинок під Києвом знищили російські ракети. Хореографиня з сім'єю мусила втікати на Вінниччину, а потім на Закарпаття. Проте зірка вирішила, що найкращим й найбезпечнішим варіантом все ж буде закордон, тому й поїхала в Італію.

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До Риму Гвоздьова приїхала з мамою і двома маленькими дітьми – 6-річною донькою Валерією та 1,5-річним сином Домініком. Чоловік танцівниці залишився у Вінниці.

В Італії Ілона Гвоздьова не планує сидіти без діла, тож поширила у своєму інстаграмі публікацію про те, що активно шукає роботу. Жінка звернулась до представників італійського телебачення та ЗМІ й розповіла, що зараз Україна переживає війну, яку розпочала Росія.

"Зараз моя країна у стані війни. 24 лютого Росія вторглася на територію нашої країни і досі активно воює, знищує мирне населення, дітей, інфраструктуру, руйнує і стирає цілі міста з лиця землі, Путін вбиває все живе в моїй країні. Мені довелося покинути свою країну, щоб забрати своїх дітей у безпечне місце",

– емоційно написала танцюристка.



Гвоздьова шукає роботу в Італії, аби допомогти Україні / Фото з інстаграму

Гвоздьова розповіла про свій трудовий стаж, залученість до популярних українських проєктів й заявила, що готова працювати у сфері італійського танцю. Також зірка заявила, що таким чином хоче допомогти своїй країні й надсилатиме 50 відсотків від заробітку українським волонтерам.

Я хочу допомагати своїй країні навіть за її межами, все, що можу заробити 50%, готова віддати українським волонтерам на підтримку та допомогу Україні. Прошу всіх, хто бачив і чув, зв'яжіться і допоможіть,

– повідомила Гвоздьова.

Багато український зірок попри війну все ж залишились з дітьми в Україні. Серед таких Світлана Тарабарова, Даша Квіткова, Євген Кошовий та інші.

Повний текст публікації:

Привіт. Я Ілона Гвоздьова, професійна танцівниця з України. Зараз моя країна у стані війни. 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію нашої країни і досі активно воює, знищує мирне населення, дітей, інфраструктуру, руйнує і стирає цілі міста з лиця землі, Путін вбиває все живе в моїй країні. Мені довелося покинути свою країну, щоб забрати своїх дітей у безпечне місце! Тепер я в Італії!

Я хочу звернутися до всіх італійських шоу, телеканалів, ЗМІ з проханням допомогти мені і моїм людям! Я готова давати інтерв'ю, організовувати танцювальний марафон, виступати у шоу, працювати аніматором у готелях, давати майстер-класи в хореографічних університетах, коледжах, читати курси сценічного руху в театрах і просто працювати викладачами в танцювальних студіях. Більше 16 років педагогічного стажу. Більше 10 років досвіду роботи в різних телевізійних шоу. Танцюю в різних стилях, маю досвід роботи режисером і хореографом!

Я хочу допомагати своїй країні навіть за її межами, все, що можу заробити 50%, я готова віддати українським волонтерам на підтримку та допомогу Україні. Прошу всіх, хто бачив і чув, зв'яжіться і допоможіть!