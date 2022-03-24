Ранее Илона Гвоздева сообщила печальное известие – ее дом под Киевом уничтожили российские ракеты. Хореографиня с семьей должна была бежать в Винницкую область , а затем в Закарпатье. Однако звезда решила, что лучшим и безопасным вариантом все же будет заграница, потому и уехала в Италию.

К слову "Безгранично благодарна Италии": как Илону Гвоздеву с мамой и двумя детьми приняли в Риме

В Рим Гвоздева приехала с мамой и двумя маленькими детьми – 6-летней дочерью Валерией и 1,5-летним сыном Домиником. Муж танцовщицы остался в Виннице.

В Италии Илона Гвоздева не планирует сидеть без дела, так что распространила в своем инстаграмме публикацию о том, что активно ищет работу. Женщина обратилась к представителям итальянского телевидения и СМИ и рассказала, что сейчас Украина переживает войну, начатую Россией.

"Сейчас моя страна в состоянии войны. 24 февраля Россия вторглась на территорию нашей страны до сих пор активно воюет, уничтожает мирное население, детей, инфраструктуру, разрушает и стирает целые города с лица земли, Путин убивает все живое в моей стране. Мне пришлось покинуть свою страну, чтобы забрать своих детей в безопасное место",

– эмоционально написала танцовщица.



Гвоздева ищет работу в Италии, чтобы помочь Украине / Фото из инстаграммы

Гвоздева рассказала о своем трудовом стаже, вовлечении в популярные украинские проекты и заявила, что готова работать в сфере итальянского танца. Также звезда заявила, что таким образом хочет помочь своей стране и отправить 50 процентов от заработка украинским волонтерам.

Я хочу помогать своей стране даже за ее пределами, все, что могу заработать 50% готова отдать украинским волонтерам на поддержку и помощь Украине. Прошу всех, кто видел и слышал, свяжитесь и помогите,

– сообщила Гвоздева.

Многие украинские звезды, несмотря на войну, все же остались с детьми в Украине. Среди таких Светлана Тарабарова, Даша Квиткова, Евгений Кошевой и другие.

Полный текст публикации:

Привет. Я Илона Гвоздева, профессиональная танцовщица из Украины. Сейчас моя страна находится в состоянии войны. 24 февраля 2022 г. Россия вторглась на территорию нашей страны и до сих пор активно воюет, уничтожает мирное население, детей, инфраструктуру, разрушает и стирает целые города с лица земли, Путин убивает все живое в моей стране. Мне пришлось покинуть свою страну, чтобы забрать своих детей в безопасное место! Теперь я в Италии!

Я хочу обратиться ко всем итальянским шоу, телеканалам, СМИ с просьбой помочь мне и моим людям! Я готова давать интервью, организовывать танцевальный марафон, выступать в шоу, работать аниматором в отелях, давать мастер-классы в хореографических университетах, колледжах, читать курсы сценического движения в театрах и просто работать преподавателями в танцевальных студиях. Более 16 лет педагогического стажа. Более 10 лет опыта работы в разных телевизионных шоу. Танцую в разных стилях, имею опыт работы режиссером и хореографом!