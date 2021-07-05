Гвен Стефані таємно вийшла заміж
Джерело:Page Six
Відома американська співачка Гвен Стефані вийшла заміж за свого колегу, кантрі-артиста Блейка Шелтона. Закохані таємно одружилися 3 липня. На святі були присутні лише найближчі родичі та друзі наречених.
51-річна виконавиця нарешті одружилася з 45-річним коханим. Пара ще минулого року оголосила про заручини, але весілля зіграла лише зараз.
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Гвен Стефані вийшла заміж
Блейк Шелтон і Гвен Стефані зустрічалися 6 років. Вони не приховували свої стосунки, але весілля вирішили зробити таємним. Наречені не влаштовували гучного святкування, а організували душевну церемонію для найрідніших.
Урочиста подія відбулася на ранчо кантрі-співака в Оклахомі. Територію затишно облаштували до весілля. Видання Page Six зазначає, що Гвен і Блейк обмінялися обітницями у каплиці, яку артист побудував на території спеціально до цієї події.Фото маєтку Гвен Стефані та Блейка Шелтона можете переглянути на сайті видання Page Six.
Історія кохання Гвен Стефані та Блейка Шелтона
- Романтичні стосунки між музикантами розпочалися у 2015 році. Тоді Гвен та Блейк були тренерами на американському вокальному шоу "Голос".
- Раніше закохані переживали не прості періоди в особистому житті. Вони обоє були одружені, їм обом зраджували.
- Гвен Стефані неодноразово зазначала, що готова друге вийти заміж. Однак артиста не поспішала, бо хвилювалася за синів, які довго оговтувалися після розлучення батьків.
- Блейк також був готовий до другого шлюбу. В жовтні 2020 року він освідчився обраниці. Вони почали готуватися до весілля.