Гвен Стефані таємно вийшла заміж

Відома американська співачка Гвен Стефані вийшла заміж за свого колегу, кантрі-артиста Блейка Шелтона. Закохані таємно одружилися 3 липня. На святі були присутні лише найближчі родичі та друзі наречених.

51-річна виконавиця нарешті одружилася з 45-річним коханим. Пара ще минулого року оголосила про заручини, але весілля зіграла лише зараз.

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Гвен Стефані вийшла заміж

Блейк Шелтон і Гвен Стефані зустрічалися 6 років. Вони не приховували свої стосунки, але весілля вирішили зробити таємним. Наречені не влаштовували гучного святкування, а організували душевну церемонію для найрідніших.

Урочиста подія відбулася на ранчо кантрі-співака в Оклахомі. Територію затишно облаштували до весілля. Видання Page Six зазначає, що Гвен і Блейк обмінялися обітницями у каплиці, яку артист побудував на території спеціально до цієї події.

Історія кохання Гвен Стефані та Блейка Шелтона

Романтичні стосунки між музикантами розпочалися у 2015 році. Тоді Гвен та Блейк були тренерами на американському вокальному шоу "Голос".

Раніше закохані переживали не прості періоди в особистому житті. Вони обоє були одружені, їм обом зраджували.

Гвен Стефані неодноразово зазначала, що готова друге вийти заміж. Однак артиста не поспішала, бо хвилювалася за синів, які довго оговтувалися після розлучення батьків.

Блейк також був готовий до другого шлюбу. В жовтні 2020 року він освідчився обраниці. Вони почали готуватися до весілля.