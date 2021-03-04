Я запропонував розходитися, – Юрій Нікітін прокоментував розпад гурту "НеАнгели"

Джерело:ТСН
У четвер, 4 березня, стало відомо, що успішний жіночий дует "НеАнгели" припинив своє існування після 15 років у шоу-бізнесі. Продюсер гурту Юрій Нікітін заявив, що ініціатором такого радикального рішення був саме він. Музикант усвідомлює, що співачкам варто розпочинати сольні кар'єри.
Слава Камінська та Вікторія Смеюха з липня 2006 року виступали в складі гурту "НеАнгели". Завдяки романтичним хітам про кохання виконавиці стали шалено популярними й готуються до старту сольних кар'єр. Підкорювати шоу-бізнес артистки будуть вже без знаменитого наставника Юрія Нікітіна, адже вони мають різні творчі амбіції.
Важливо Гурт "НеАнгели" розпався
Музичний продюсер наголосив, що рішення про розпад колективу – це не спонтанний крок солісток. Саме Юрій Нікітін пів року тому вперше запропонував Славі та Вікторії сольний формат, який, на його думку, є логічним продовженням їхніх кар'єр.
Дівчата весь цей час ростуть, вони не стоять на місці. Початок сольних кар'єр – це неминучість, і я це розумію і приймаю. Тому їхній перехід з дуетного формату в формат сольних кар'єр – це абсолютно закономірна історія,
– поділився наставник "НеАнгелів".
На думку продюсера, поєднувати сольну кар'єру з роботою в колективі – це складно, адже хтось зі співачок швидше набиратиме оберти й забуде про гурт. Крім того, в учасниць досить напружені стосунки, що також унеможливлює подальший розвиток дуету.
"Мене такий формат не влаштовує, тому я запропонував розходитися на сольні кар'єри. На цьому етапі це логічне перезавантаження, яке точно на користь піде всім", – висловився Юрій Нікітін.
Як з'ясувалось, Юрій Нікітін залишатиметься продюсером гурту "НеАнгели" й співпрацюватиме зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою. Нових пісень, кліпів, альбомів і концертів прихильникам чекати не варто, однак весь репертуар артистки будуть виконувати на корпоративах і закритих вечірках. За словами їхнього наставника, попри те, що "НеАнгели" давно не завойовують престижні нагороди, вони активно гастролюють та виступають.
Ми продовжуємо працювати спільно. Кожна солістка окремо у своїх програмах не співатиме основні хіти "НеАнгелів". Репертуар гурту залишиться в рамках гурту,
– наголосив продюсер.
Юрію Нікітіну щиро шкода, що епоха "НеАнгелів" закінчується. Він поки не впевнений, що Славу та Вікторію замінять нові вокалістки. Зараз продюсер хоче остаточно завершити цей проєкт і лише тоді братися за нові.