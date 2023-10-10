На концерті в Лас-Вегасі: рок-гурт U2 віддав шану людям, які загинули на фестивалі в Ізраїлі
Джерело:Рок-гурт U2
Днями в Ізраїлі мав відбутися фестиваль електронної музики Supernova, втім, бійці ХАМАСу, які вдерлися на територію держави, відкрили вогонь по відвідувачах заходу. Внаслідок цього є чимало поранених та загиблих. Такі дії палестинського угрупування шокували ірландський рок-гурт U2.
Тож артисти вирішили вшанувати пам'ять про загиблих. Вони дещо змінили текст однієї зі своїх найпопулярніших пісень та виконали її на одному з концертів.
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Рок-гурт U2 змінив текст знаменитої пісні
Під час виступу в Лас-Вегасі відомий ірландський рок-гурт U2 здійснив зворушливий акт пам'яті щодо загиблих на фестивалі в Ізраїлі. Музиканти змінили текст своєї пісні Pride (In the Name of Love).
На тлі того, що сталося в Ізраїлі та Газі, пісня про ненасильство має смішний вигляд, але наші молитви завжди були за мир і ненасильство,
– зауважили артисти.
На концерті гурт виконав такий рядок: "Рано-вранці, 7 жовтня, сонце сходить у пустельному небі. Зірки Давида, вони забрали ваше життя, але не змогли забрати вашу гордість".
У такий спосіб музиканти відали шану загиблим людям, яких вбили терористи на музичному фестивалі.Зазначимо, 7 жовтня близько 06:30 за київським часом на територію Ізраїлю увійшли бойовики палестинського угрупування ХАМАС.
Водночас в оригінальній версії композиції музиканти віддавали данину пам'яті знаменитому лідеру громадянських прав Мартіну Лютеру Кінгу: "Рано-вранці, 4 квітня, в небі Мемфіса пролунає постріл. Нарешті вільні, вони позбавили вас життя, вони не змогли забрати вашу гордість".
Фестиваль Supernova: що відомо
- 7 жовтня на кордоні з Сектором Гази повинен був відбутися фестиваль Supernova. Він присвячений єврейському святу Суккот. Втім, подію перервало вторгнення палестинського бойового угрупування ХАМАС на територію Ізраїлю.
- Терористи з'явилися несподівано і почали стріляти в учасників та відвідувачів події. До того ж вони брали їх у заручники.
- Очевидці стверджують, що вони намагалися втекти або ховалися за деревами чи кущами, які змогли знайти.
- Відомо, що на подію приїхали близько 3 тисяч людей. Водночас згідно з даними пошуково-рятувальної організації Zaka, на місці фестивалю знайшли щонайменше 260 тіл загиблих.