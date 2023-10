Тож артисти вирішили вшанувати пам'ять про загиблих. Вони дещо змінили текст однієї зі своїх найпопулярніших пісень та виконали її на одному з концертів.

Рок-гурт U2 змінив текст знаменитої пісні

Під час виступу в Лас-Вегасі відомий ірландський рок-гурт U2 здійснив зворушливий акт пам'яті щодо загиблих на фестивалі в Ізраїлі. Музиканти змінили текст своєї пісні Pride (In the Name of Love).

На тлі того, що сталося в Ізраїлі та Газі, пісня про ненасильство має смішний вигляд, але наші молитви завжди були за мир і ненасильство,

– зауважили артисти.

На концерті гурт виконав такий рядок: "Рано-вранці, 7 жовтня, сонце сходить у пустельному небі. Зірки Давида, вони забрали ваше життя, але не змогли забрати вашу гордість".

У такий спосіб музиканти відали шану загиблим людям, яких вбили терористи на музичному фестивалі.

Зазначимо, 7 жовтня близько 06:30 за київським часом на територію Ізраїлю увійшли бойовики палестинського угрупування ХАМАС.

Водночас в оригінальній версії композиції музиканти віддавали данину пам'яті знаменитому лідеру громадянських прав Мартіну Лютеру Кінгу: "Рано-вранці, 4 квітня, в небі Мемфіса пролунає постріл. Нарешті вільні, вони позбавили вас життя, вони не змогли забрати вашу гордість".

