Поэтому артисты решили почтить память о погибших. Они несколько изменили текст одной из самых популярных песен и исполнили ее на одном из концертов.

Во время выступления в Лас-Вегасе известная ирландская рок-группа U2 совершила трогательный акт памяти относительно погибших на фестивале в Израиле. Музыканты изменили текст своей песни Pride (In the Name of Love).

На фоне того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии выглядит смешно, но наши молитвы всегда были за мир и ненасилие,

– отметили артисты.

На концерте группа исполнила следующие строчки: "Рано утром, 7 октября, солнце восходит в пустынном небе. Звезды Давида, они унесли вашу жизнь, но не смогли унести вашу гордость".

Таким образом музыканты почтили людей, которых убили террористы на музыкальном фестивале.

Отметим, 7 октября около 06:30 по Киеву на территорию Израиля вошли боевики палестинской группировки ХАМАС.

В то же время в оригинальной версии композиции музыканты отдавали дань памяти знаменитому лидеру Мартину Лютеру Кингу: "Рано утром, 4 апреля, в небе Мемфиса раздастся выстрел. Наконец-то свободны, они лишили вас жизни, они не смогли унести вашу гордость".

Фестиваль Supernova: что известно