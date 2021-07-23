Гурт TVORCHI презентував літній трек Falling, який підірвав TikTok

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 випустили перший трек з майбутнього альбому. Нова пісня гурту TVORCHI отримала назву Falling і встигла підкорити TikTok. Артисти зняли на неї красивий кліп з повітряною кулею.

Хоч новий альбом гурту TVORCHI вийде лише восени, лірична пісня Falling має всі шанси стати головним хітом цього літа. Це синтезований саундтрек усіх літніх подорожей, він про людей, закоханість і пристрасть.

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Наш трек про занурення в почуття, коли падаєш в космічну невідомість і кайфуєш від цього моменту. Ми бажаємо кожному пережити такі емоції цього літа,

– поділились музиканти.

Режисером кліпу на пісню Falling став Андрій Лагутін, який раніше зняв для гурту відеороботу "Мова тіла". На зйомки захопливого кліпу команда витратила рівно добу, а головним реквізитом стала різнобарвна повітряна куля.

TVORCHI на зйомках кліпу Falling / Фото з пресслужби гурту

Хоч прем'єра пісні гурту TVORCHI відбулась у п'ятницю, 23 липня, трек встиг підірвати TikTok. Всього за три дні під фрагмент Falling зняли більше як півтори тисячі відео.

TVORCHI – Falling: дивіться відео онлайн

Спекотні літні прем'єри