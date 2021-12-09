Гурт The Hardkiss показав японський стиль та гострий сюжет у новому кліпі "Сестра"
Джерело:ютуб The Hardkiss
Відомий гурт The Hardkiss презентував видовищний кліп на пісню "Сестра". Ролик нагадує короткометражний фільм з японськими мотивами.
Український рок-гурт The Hardkiss опублікував новий кліп на офіційному ютуб-каналі. Цього разу група презентувала відеороботу на пісню "Сестра" з останнього альбому.
Цікаво Після звинувачень і скандалу з Вікою з "НеАнгелів": Слава Камінська випустила пісню "Аб'юзер"
The Hardkiss випустили новий кліп
Ролик нагадує короткометражний фільм-трилер. Кліп з гострим сюжетом розповідає про сестринство та порятунок. Як розповів Вал Бебко, ідею відеороботи він з Юлією Саніною виношував близько 3 місяців.
"Були варіанти зняти ліричну та повсякденну історію, але ми зрештою зупинилися на драйві та кіношному арті. Під час підготовки до кліпу ми з Юлею переглянули два-три десятки найголовніших світових екшенів. Такої кількості бойовиків ми, мабуть, за останні десять років не бачили. Надихалися", – поділився креативний продюсер гурту.
Головну роль у ролику зіграла не тільки фронтвумен Юлія Саніна, але й 18-річна акторка Аліна Чебан. Зйомки проходили в київському готелі "Національний", якого було трохи важко перебудувати під японський стиль, однак все вдалося. Азійські мотиви стали родзинкою кліпу.
The Hardkiss – "Сестра": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Лише за пару годин кліп переглянуло кілька тисяч користувачів мережі. Вони вже діляться враженнями від нової роботи гурту:
- "Зовсім новий рівень зйомки, задумка нереальна! Робота просто неймовірна, текст до мурашок, прекрасно просто все. Спасибі за такі чудові треки, голос Юлії просто заворожує!";
- "Ця робота не схожа на інші. Харди, дякуємо вам за багатогранність. Вийшло дуже круто! А від пісні мурашки ще з її релізу";
- "Це буде неперевершений кліп, як і завжди. Лайк відразу";
- "Навіть слів не підібрати, одне захоплення і мурахи по шкірі. Найкращі!";
- "Той випадок, коли з кожним новим кліпом бачиш як The Hardkiss піднімаються на абсолютно новий рівень. Дуже круті";
- "Просто мурашки по шкірі. Ви як завжди перевершили всі очікування. Починаючи від естетичного стилю закінчуючи атмосферою. Просто неперевершено. Дякую за вашу творчість".