Гурт "Тартак" розпався без Положинського

Учасники гурту "Тартак" оголосили, що 20 січня 2022-го офіційно завершують свою кар'єру. Це сталось через два роки після того, як з колективу пішов Олександр Положинський.

Останні два роки український реп-гурт "Тартак" виступав в оновленому складі. Фронтмена Олександра Положинського замінив співак Сергій Строян. Однак нової хвилі популярності не сталося, тож музиканти оголосили про розпад.

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Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі гурту. Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху,

– йдеться в заяві артистів.

5 лютого 2020 року Олександр Положинський оголосив, що йде з "Тартака" . Співаку нібито важко далось це рішення, тож він вибачився перед колегами і фанами, але причину не назвав.

Однак музиканти поспішили анонсувати радісну новину – вони продовжують працювати разом! За два роки в гурті "Тартак" чоловіки чудово спрацювались, тому готують новий проєкт і дебютну пісню.

"За майже два роки існування "Тартака" в оновленому складі нам вдалось створити справжню колективну синергію, і це дало натхнення рухатись далі", – йдеться в дописі.

Гурт "Тартак" розпався / Фото з фейсбуку колективу

"Тартак" Це український реп-гурт, який заснували в Луцьку 1996 року. 24 роки його лідером був Олександр Положинський, без нього проєкт проіснував лише два. У складі колективу гітарист Антон Єгоров, бас-гітарист Денис Левченко, барабанщик Ярослав Вільчик.



Першу хвилю популярності "Тартак" отримав після перемоги на фестивалі "Червона Рута". Тоді музиканти заявили про себе піснями "О-ля-ля", "Подаруй мені кохання" та "Божевільні танці" та швидко стали народними улюбленцями. За 26 років гурт випустив 10 студійних альбомів і десятки хітів.

Повний текст публікації гурту "Тартак":

Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі гурту. Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху. Однак ми маємо і хорошу новину.

За майже два роки існування "Тартака" в оновленому складі нам вдалось створити справжню колективну синергію, і це дало натхнення рухатись далі. Зовсім скоро вийде у світ наш новий проєкт, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатись прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі!