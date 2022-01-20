Последние два года украинская рэп-группа "Тартак" выпускала песни в обновленном составе. Фронтмена Александра Положинского заменил певец Сергей Строян. Однако новой волны популярности не произошло, поэтому музыканты объявили о распаде.

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Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути,

– говорится в заявлении артистов.

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