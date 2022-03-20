Музиканти з гурту Queen поділились, що приїжджали в Україну на найбільшу площу Європи на прохання українського фонду боротьби зі СНІДом. Вони звернулися до молоді країни аби вони "не дозволяйте СНІДу зруйнувати їхнє життя".

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Тоді концерт був безкоштовним, а на нього прийшли подивитись понад 350 тисяч людей. У прямому ефірі його переглянули понад 10 мільйонів людей.

Через війну Росії з Україною колектив вирішив допомогти країні у біді. Вони організували спеціальний збір коштів під двогодинним відеозаписом концерту, які йтимуть в Агентство ООН у справах біженців. Там Україні зможуть відправити гуманітарну допомогу. Зокрема, трансляція спрямована на збір коштів для фонду Ukraine Relief. Прямий ефір концерту вийшов у суботу, 19 березня, о 19:00 за київським часом. Проте він досі доступний для перегляду.

Концерт гурту Queen у Харкові, 2008 рік: дивитись відео онлайн

Чимало українців у коментарях під відео подякували музикантам з Queen, що ті підтримують їх у складну хвилину. Деякі з них навіть зізнались, що мали честь побувати на цьому концерті 14 років тому.

Зазначимо, що гітарист рок-гурту Браян Мей на другий день повномасштабної війни Росії з Україною висловив своє глибоке занепокоєння та біль, який відчуває через ситуацію.

Так багато чудових спогадів про чудові часи в Україні. Це фотографія нашого незабутнього концертного вечора на площі Свободи у Харкові у 2008 році. Здається неймовірним, що мирне життя України могло бути так безглуздо зруйноване у 21 столітті. І здається нестерпним, що світ може просто дивитися і дозволяти цьому відбуватися. Ми всі молимося за мир для вас, дорогі друзі,

– писав чоловік в інстаграмі.