Музыканты группы Queen поделились, что приезжали в Украину на самую большую площадь Европы по просьбе украинского фонда борьбы со СПИДом. Они обратились к молодежи страны, чтобы они "не позволяйте СПИДу разрушить их жизнь".

Читайте также Знаменитый Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт: все средства пожертвует Украине

Тогда концерт был бесплатным, а на него пришли посмотреть более 350 тысяч человек. В прямом эфире его просмотрели более 10 миллионов человек.

Из-за войны России с Украиной коллектив решил помочь стране в беде. Они организовали специальный сбор средств под двухчасовой видеозаписью концерта, которые будут идти в Агентство ООН по делам беженцев. Там Украина сможет отправить гуманитарную помощь. В частности, трансляция направлена ​​на сбор средств для фонда Ukraine Relief. Прямой эфир концерта вышел в субботу, 19 марта, в 19.00 по киевскому времени. Однако он до сих пор доступен для просмотра.

Концерт группы Queen в Харькове, 2008 год: смотреть видео онлайн

Многие украинцы в комментариях под видео поблагодарили музыкантов из Queen, что те поддерживают их в сложную минуту. Некоторые даже признались, что имели честь побывать на этом концерте 14 лет назад.

Отметим, что гитарист рок-группы Брайан Мэй на второй день полномасштабной войны России с Украиной выразил свою глубокую обеспокоенность и боль, которую испытывает из-за ситуации.