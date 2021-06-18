Вперше за 3 роки: гурт ONUKA презентував "різнобарвний" альбом KOLIR

Український гурт ONUKA презентував новий ліричний альбом KOLIR, вихід якого анонсувала кілька тижнів тому. У новий музичний реліз увійшло 10 пісень, одну з яких гурт презентував в колаборації з колективом DakhaBrakha.

Спільну роботу з DakhaBrakha можна було почути 4 червня. Композиція має назву UYAVY. Це перша колаборація гурту ONUKA з іншими українськими зірками.

До слова "Гіпнотичні" ONUKA і DakhaBrakha презентували спільний трек UYAVY

Серед інших новин пісень альбом KOLIR вже можна почути:

VSTUP

СЕАНС

ZENIT

UYAVY

TY

GUMA

XASHI

NA SAMOTI

SON

23:42

Зараз вони доступні на усіх музичних платформах та ютубі.

Що каже про новий альбом лідерка ONUKA

Ната Жижченко поділилась у своєму інстаграмі, що для всіх учасників колективу нова платівка стала "найвідвертішим релізом в усій їхній дискографії".

Довгоочікуваний новий альбом KOLIR вже доступний для прослуховування на всіх стрімінгових платформах. У цьому релізі ми зосередилися на своєму внутрішньому світі й писали про особисте. Він складається з 10 треків, які справді надають нашій музиці колір,

– зазначила Ната Жижченко.

Реакція мережі

В інстаграмі вже позитивно відреагували на новий альбом колективу. Серед них – зірка Alyona Alyona, яка написала, що це – "кайф".