Вперше за 3 роки: гурт ONUKA презентував "різнобарвний" альбом KOLIR

Український гурт ONUKA презентував новий ліричний альбом KOLIR, вихід якого анонсувала кілька тижнів тому. У новий музичний реліз увійшло 10 пісень, одну з яких гурт презентував в колаборації з колективом DakhaBrakha.
Спільну роботу з DakhaBrakha можна було почути 4 червня. Композиція має назву UYAVY. Це перша колаборація гурту ONUKA з іншими українськими зірками.
До слова "Гіпнотичні" ONUKA і DakhaBrakha презентували спільний трек UYAVY
Серед інших новин пісень альбом KOLIR вже можна почути:
- VSTUP
- СЕАНС
- ZENIT
- UYAVY
- TY
- GUMA
- XASHI
- NA SAMOTI
- SON
- 23:42
Зараз вони доступні на усіх музичних платформах та ютубі.
Що каже про новий альбом лідерка ONUKA
Ната Жижченко поділилась у своєму інстаграмі, що для всіх учасників колективу нова платівка стала "найвідвертішим релізом в усій їхній дискографії".
Довгоочікуваний новий альбом KOLIR вже доступний для прослуховування на всіх стрімінгових платформах. У цьому релізі ми зосередилися на своєму внутрішньому світі й писали про особисте. Він складається з 10 треків, які справді надають нашій музиці колір,
– зазначила Ната Жижченко.
Реакція мережі
В інстаграмі вже позитивно відреагували на новий альбом колективу. Серед них – зірка Alyona Alyona, яка написала, що це – "кайф".
- "То любов. Увесь альбом – справжнє вогнище. SON для мене був відкриттям; і такою, виявляється, може бути ONUKA? В цілому, відчуття просто райські. Але є одне але. Мені здається, чи Ваші композиції стали коротшими?";
- "Із нових кайфую від TY та GUMA. VSTUP вийшов нереальним та інтригуючим. Із раніше випущених ZENIT назавжди в серцем. Загалом, бомба , так тримати!";
- "Треба кліп!";
- "Вітаю дуже! З нових пісень це точно NA SAMOTI, це взагалі";
- "GUMA просто розрив";
- "ТY й Son просто в серденько".